Veliko otkriće Instituta Ruđer Bošković o stanici melanoma! Jedan protein, tri uloge u stanici

Znanstvenice i znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković (IRB), u suradnji s timom iz Ujedinjenog Kraljevstva, otkrili su nove detalje o tome kako se stanice melanoma, jedne od najopasnijih vrsta raka kože, pričvršćuju za tkivo koje ih okružuje i što ih može potaknuti da se počnu kretati. Ta su otkrića važna jer je upravo sposobnost stanica raka da se odvoje, pokrenu i prošire na druge dijelove tijela jedan od ključnih koraka u nastanku metastaza. Rezultati, objavljeni u dva rada u časopisu Cell Communication and Signaling izdavača Springer Nature, pokazuju i da isti protein u stanici može imati različite uloge, ovisno o tome gdje se nalazi.

- Melanom je najopasniji oblik raka kože upravo zato što se može proširiti u druge dijelove tijela. Iako do sada nema odobrenih lijekova koji ciljaju proteine adhezija u terapiji melanoma i drugih tumora, postoji veliki broj istraživanja koji se bave ovom temom. Ovo istraživanje ne predstavlja novu terapiju, ali donosi važna saznanja o odnosu adhezija u stanicama melanoma. Više bazičnih istraživanja uloge proteina adhezija može doprinijeti bržem i uspješnijem razvoju lijekova koji ciljaju ove molekule u budućnosti - objašnjava dr. sc. Nikolina Stojanović iz Laboratorija za staničnu biologiju i prijenos signala IRB-a, koja na oba rada dijeli dopisno i prvo autorstvo.

Kako se stanice melanoma pokreću?

Tkiva u našem organizmu građena su od velikog broja stanica koje nisu statične. One stalno uspostavljaju i prekidaju veze s drugim stanicama i s okolinom u kojoj se nalaze. Ta mjesta povezivanja, koja stanicama omogućuju da se „drže” za svoju okolinu, nazivaju se adhezije. One nisu sve iste, različite vrste adhezija imaju različite uloge, a njihovo stvaranje i nestajanje ključno je za kretanje stanica. Kod stanica raka, uključujući melanom, upravo to kretanje može omogućiti širenje bolesti na druge dijelove tijela, odnosno nastanak metastaza.

Foto: Institut Ruđer Bošković

Kako bi pobliže istražili ove procese, istraživački tim usmjerio se na protein KANK2, jednu od molekula koje pomažu stanici da organizira svoje unutarnje strukture i prilagodi način na koji se povezuje s okolinom. Takvi su proteini važni jer utječu na ponašanje stanice, među ostalim i na njezinu sposobnost kretanja.

- U istraživanju smo pokazali da se protein KANK2 u stanicama melanoma nalazi u dvjema različitim vrstama adhezija, odnosno mjesta kojima se stanica pričvršćuje za svoju okolinu. Jedne su smještene uz rub stanice, a druge bliže njezinu središtu. Iako je riječ o istom proteinu, njegova uloga u tim adhezijama nije jednaka. Kada su znanstvenici smanjili količinu proteina KANK2 u rubnim dijelovima stanice, gdje se nalazi jedna vrsta adhezija, stanice su se kretale sporije. No, kada su ga smanjili u središnjim dijelovima, gdje se nalazi druga vrsta adhezija, stanice su postale pokretljivije, kao da je uklonjena kočnica koja ih je dotad zadržavala - objašnjava dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, voditeljica Laboratorija za staničnu biologiju i prijenos signala te jedna od dviju dopisnih autorica na radovima.

Foto: Institut Ruđer Bošković

Ovo otkriće pokazuje da u stanici nije važno samo koji je protein prisutan, nego i gdje se nalazi te s kojim je drugim molekulama povezan. Drugim riječima, isti protein može imati različite uloge, ovisno o svojem „radnom mjestu” unutar stanice. Upravo je taj dio istraživanja privukao pozornost znanstvene zajednice pa je rad predstavljen i na platformi preLights organizacije The Company of Biologists, na kojoj znanstvenici izdvajaju i komentiraju posebno zanimljiva biološka istraživanja.

Jedan protein, tri uloge u stanicama melanoma

Foto: Institut Ruđer Bošković

U sljedećem koraku istraživači su pokušali bolje razumjeti sastav treće vrsta adhezija, kako se one ponašaju u stanicama melanoma i koju ulogu u tome imaju proteini KANK2 i talin2. U drugom radu „Regulation of reticular adhesions by KANK2 and talin2 in two melanoma cell lines“, objavljenom samo 2 mjeseca nakon prvog u istom časopisu Cell Communication and Signalling, istraživački tim pokazao je da se protein KANK2 u stanicama melanoma nalazi i u toj trećoj vrsti adhezija kojima se stanica pričvršćuje za svoju okolinu. Te su adhezije otkrivene relativno nedavno i još nisu dovoljno istražene. Zasad se zna da imaju važnu ulogu tijekom diobe stanice, a posebno su zanimljive zato što, za razliku od drugih adhezija, nisu izravno povezane s unutarnjom mrežom struktura koje stanici daju oblik i omogućuju joj kretanje.

Rezultati dodatno potvrđuju zaključak prvog istraživanja, a to je da jedan protein u stanici može imati više uloga koje se mijenjaju ovisno o njegovu smještaju i interakcijama unutar stanice.

Foto: Institut Ruđer Bošković

- Naši rezultati pokazuju da uloga proteina ne ovisi samo o njegovoj prisutnosti, nego i o tome gdje se nalazi u stanici i s kojim strukturama komunicira. Upravo zato funkciju proteina treba proučavati na više razina, posebno kada je riječ o proteinima koji bi mogli postati mete za liječenje raka. Osim mutacija i ekspresije glasničke RNA, važno je analizirati i smještaj proteina u stanici, čemu smo posvetili posebnu pozornost u oba naša rada - objašnjava dr. sc. Andreja Ambriović Ristov.

Tim je, također, pokazao da su različite vrste staničnih adhezija međusobno povezane i u stalnoj komunikaciji pa promjene u jednoj vrsti mogu izazvati promjene i u drugima.

Foto: Institut Ruđer Bošković

- Posebno je zanimljivo da različite stanice melanoma, dobivene iz različitih pacijenata, mogu imati različite vrste adhezija. Zbog međusobne povezanosti više vrsta adhezija u jednoj stanici nije jednostavno predvidjeti kako će se stanice melanoma ponašati nakon ciljanja pojedinih proteina adhezija. Osim toga, naši rezultati pokazuju da se u različitim stanicama melanoma KANK2 ne veže uvijek s istim proteinima. Još ne znamo objasniti zašto je to tako. Zato je važno nastaviti temeljna istraživanja adhezija kako bismo mogli razjasniti sve uloge proteina adhezija u stanici i pravilno odabrati ciljne molekule za smanjivanje metastaziranja melanoma - ističe dr. sc. Nikolina Stojanović.

Korak prema boljem razumijevanju širenja raka

Foto: Institut Ruđer Bošković

- Sljedeći korak bit će provjeriti postoji li isti mehanizam i u primarnim stanicama melanoma izoliranim iz pacijenata, odnosno u stanicama koje su bliže stvarnim melanomima u organizmu - zaključuje dr. sc. Marija Lončarić, poslijedoktorandica u Laboratoriju za staničnu biologiju. Upravo ona radi na primarnim stanicama melanoma kako bi utvrdila ponašaju li se one jednako kao trajne stanične kulture, a u budućnosti planira dio eksperimenata provesti i na 3D modelima melanoma.

Uz dopisne autorice dr. sc. Andreju Ambriović-Ristov i dr. sc. Nikolinu Stojanović, autori koji dijele prvo autorstvo su poslijedoktorandice dr. sc. Marija Lončarić i dr. sc. Anja Rac, uz sudjelovanje znanstvenih suradnika IRB-a dr. sc. Ane Tadijan, dr. sc. Mladena Paradžika i dr. sc. Dalibora Hršaka, dvije diplomandice Marte Acman i Mirne Rešetar, suradnika dr. sc. Jonathana D Humphriesa s Manchester Metropolitan Universityja te prof. dr. sc. Martina J Humphriesa i dr. sc. Mahak Fatime sa Sveučilišta u Manchesteru.

Istraživanje je provedeno uz potporu Hrvatske zaklade za znanost kroz projekt IP-2019-04-1577 (voditeljica dr. sc. Andreja Ambriović Ristov), programa Cancer Research UK (voditelj prof. dr. sc. Martin J Humphries) i nagrade Academy of Medical Sciences Springboard (voditelj dr. sc. Jonatan D Humphries).

REFERENCE NA RADOVE I PRELIGHTS OSVRT:

Stojanović N, Rac A, Lončarić M, Tadijan A, Paradžik M, Acman M, Humphries JD, Humphries MJ, Ambriović-Ristov A. KANK2 at focal adhesions regulates their maintenance and dynamics, while at fibrillar adhesions it influences cell migration via a microtubule-dependent mechanism. Cell Commun Signal. 2026 Mar 3;24(1):224. doi: 10.1186/s12964-026-02771-w.

