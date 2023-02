Velikogoričanka Ana-Maria: Preživjela sam moždani s 23, a sada sam trudna i udajem se

Nikad nisam imala zdravstvenih problema, živjela sam relativno zdravim životom, no slabo sam spavala jer sam kao i svi mladi, puno izlazila. Usto sam radila kao konobarica, tako da mi je životni ritam bio dosta dinamičan. No unatoč tome sam se dobro osjećala, nisam doživjela nikakav stres niti je bilo što moglo nagovijestiti što me čeka - priča Velikogoričanka Ana-Maria Belčić (26), čiji se život promijenio sredinom kolovoza 2019. godine.