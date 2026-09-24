Vesna Bošnjak u svom vrtu uzgaja više od 230 sorti rajčica te 70 vrsta paprika, a divlju južnoameričku ljutu papričicu Aji Charapitu koristi za izradu umaka
Kolekcionarka rijetkih biljaka PLUS+
Vesna ima 230 sorti rajčica i 70 vrsta paprika: U vrt mi je upala ljuta papričica 'od 20.000 eura'
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U usorskom naselju Omanjska, kraj Doboja u BiH, Vesna Bošnjak uzgaja u vrtu ljutu papričicu Aji Charapita, podrijetlom iz Perua. Vesna se bavi uzgojem različitih sorti povrća, začinskog bilja i drugih biljaka, a među njima je i Aji Charapita, divlja južnoamerička paprika.
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