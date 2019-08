'Viđao sam kako teška bolest zbližava i rastavljene partnere'

Kad većina ljudi razmišlja o utjecaju smrtne bolesti na njihovu romantičnu vezu, zamišljaju teret koji uništava nježnost između dvoje ljudi. No zapravo, više od 20 godina radim kao liječnik u palijativnoj skrbi i to me naučilo da je moguće i suprotno, kazao je dr. BJ Miller, motivacijski govornik i liječnik. Prisjetio se pacijenta koji je imao uznapredovali rak želuca.

- Kazao mi je da je povratak bolesti osnažio njihov brak. Kako je to objasnila njegova supruga: Lakše je nositi se s bolešću jer osjećamo da nešto radimo zajedno. Vidio sam kako je bolest spašavala brak, kako su se razvedeni parovi na kraju života vratili jedni drugima, kako su otuđeni partneri prihvatili ulogu njegovatelja, nastavio je dr. Miller podsjećajući kako je prošlog tjedna govorio o savjetima koji će umirućima pružiti mirnu smrt bez stresa, a ovo tjedna odlučio se posvetiti činjenici da veze u takvom životnom trenutku mogu biti pred izazovom, ali nude i veliku nagradu.

- To može biti nevjerojatno nježno vrijeme između dvoje ljudi, puno opraštanja i pokazivanja ljubavi, nastavio je donoseći praktične savjete.

Sjetite se zašto ste se zaljubili

Kada ste dobili terminalnu dijagnozu, najveći je problem uskladiti dnevne aktivnosti i zadatke koje više ne možete obavljati. Istovremeno, partneri moraju prihvatiti nove uloge njegovatelja ili medicinske sestre. To može kompromitirati intimnost i donijeti osjećaj da je veza postala drugačija. Evo nekoliko ideja kako ćete se zaštititi od osjećaja da ste dali previše od sebe.

Ne zaboravite jedno na drugo

Svakog tjedna odaberite večer kada ćete raditi nešto što nije povezano s bolešću. To bi trebalo biti nešto u čemu oboje uživate - možda nešto jednostavno poput kartanja, samo s partnerom ili s cijelom obitelji. Razmišljajte o tome zašto ste se uopće zaljubili, prisjetite se starih šala kojima ste se smijali, knjiga koje ste pročitali, zajedničkih fotografija, restorana u kojima ste jeli. Iako te stvari danas više nisu dostupne, samo prisjećanje često je dovoljno da izazove emocionalnu povezanost, savjetuje dr. BJ Miller.

Foto: Photographee.eu

Proslijedite svoje znanje

Možda se inače bavite samo računima, a kuhanje ste prepustili partneru, ili pamtite obveze, a partner je zadužen za pranje rublja. No što se zbiva kad partnera obuzme bolest i on više ne može izvršavati svoje zadatke? To je teško zamišljati, no kako biste si olakšali budućnost, katkad zamijenite te zadatke s partnerom. Svakog tjedna odradite nekoliko njegovih poslova, a njemu prepustite vaše.

Pronađite malene trenutke sreće

Nova stvarnost su česti posjeti bolnicama i lijekovi. Isprva se to može činiti čudnim, no tu stvarnost možete prigrliti stvarajući u njoj vlastite ugodne rituale. Na povratku iz bolnice stanice u parku na sladoledu. Podijelite gutljaj pića u vrijeme kad trebate uzeti lijek, ili pokušajte za svaku tabletu dati jedan poljubac.

Borba s bolešću ponekad znači i da zaboravljate podsjetiti partnera da vam je važno kako se i on osjeća u svemu tome. Ako je prezauzet ili ima osjećaj da ga doživljavate zdravo za gotovo, darujte mu maleni znak pažnje - stisak ruke ili nježni kompliment.

Foto: Dreamstime

Seks nije kraj intimnosti

Kad ste bolesni, fizička dimenzija odnosa je među prvima koju zapostavljate. Tu je zatim emocionalni teret zbog tijela koje se mijenja - kirurški ožiljci, gubitak dlaka, višak kilograma. Sve to ne djeluje poput afrodizijaka. Čak vam se može činiti opasnim ili ekstravagantnim u takvom stanju svom tijelu priuštiti užitak. No imam pacijente koji su ostali seksualno aktivni do samog kraja. Zapravo, jedan od njih je umro u bolnici u trenutku seksualne intimnosti. Da odmah pojasnim, ubio ga je rak, a ne seks, rekao je dr. BJ Miller.

Smijem li imati odnose?

Seks se nakon terapije može činiti drugačijim. Možete se osjećati umrtvljeno ili pak posebno osjetljivo. Istovremeno su se promijenili vaši osjećaji samopouzdanja, snage i granica mogućnosti. Iskren razgovor s liječnikom ili medicinskom sestrom je dobar početak. Ako se brinete oko sigurnosti, to možete jednostavno pitati - je li za mene sigurno da..., pojašnjava liječnik.

Foto: Dreamstime

Nemojte se bojati bolničkog kreveta

Medicinska oprema može stvoriti psihičku barijeru koja sugerira da se ne biste smjeli dodirivati. No ne dopustite da vam cjevčice, igle ili bolnički krevet smetaju. U redu je leći uz nekoga koga volite, a rukohvati na krevetu se mogu uvući.

Nije sve samo u odnošaju

Imao sam pacijenta koji je zbog lijekova ostao impotentan, te se bojao kako će ga supruga napustiti ako joj to prizna. Njezina reakcija? Olakšanje. Istraživanja su pokazala da zagrljaj koji traje samo jednu minutu može smiriti živčani sustav. Čovjek nije samo u preponama i postoji više erogenih zona. Pronađite dio tijela koji ne boli, pa počnite od toga, prisjetio se.

Foto: Dreamstime

Ipak, ne strahujte od razdvajanja

Da, neki ljudi na kraju života ipak prekinu. I nije toliko strašno koliko vam se čini. Ponekad je pročišćujuće iskustvo odustati od veze koja vam oduzima dragocjeni zrak. No prije nego što to učinite, budite sigurni da imate druge kanale potpore. Liječnik, sestra ili socijalni radnik mogu vas uputiti na lokalne usluge, kaže dr. dr. BJ Miller.

- Ako financijski ovisite o bivšem partneru, a razvod je prošao u prijateljskom okružju, to ne mora značiti da vam neće financijski pomagati. Moja pacijentica je pitala bivšeg partnera može li nastaviti plaćati zdravstveno osiguranje za nju do kraja liječenja. Pristao je i stvari su ostale nepromijenjeno dok nije mogla sama plaćati osiguranje sljedeće godine. Ljudi i u takvom stanju sklapaju poslovne poteze, pa nema razloga da vas bolest zaustavi u vašoj potrazi za pravom srećom - pojasnio je liječnik.