Vida Šekelja: Uklonili su mi dio lubanje, osjećam se puno bolje

Otkad znam za sebe, često me boljela glava i oduvijek sam bila osjetljiva na vremenske promjene. Ponekad glava kao da mi je bila od stakla, priča nam Vida Šekelja (32) iz Zagreba.

- Isprva mi nije bilo čudno što me tako jako boli, no uplašila sam se kad sam se jednog jutra probudila utrnute desne strane lica i desne ruke. Tad sam pomislila kako to nije obična glavobolja. Nakon završetka porodiljnog dopusta u proljeće 2016. vraćam se na radno mjesto, odgojitelja predškolske djece. Zbog same prirode posla i duljeg izbivanja imunitet mi je bio oslabljen i već nakon mjesec dana počela sam osjećati prve simptome bolesti. Sve je počelo šumovima u ušima, koji su nakon tjedan dana prerasli u vrtoglavicu popraćenu povraćanjem. Tad su započele jače glavobolje, zbog kojih sam odlučila zatražiti pomoć liječnika. U tri dana, koliko je prošlo od posjeta Hitnoj pomoći i pretraga u bolnici, glavobolje su postale nepodnošljive pa tako treći dan ne uspijevam stići na odjel, nego ponovno završavam u hitnoj službi Kliničke bolnice Dubrava, gdje su mi nakon nekoliko neuspjelih pokušaja punktiranja leđne moždine uspjeli dijagnosticirati virusni meningitis - priča nam Vida.

Odmah nakon dijagnoze premještena je u Kliniku za infektivne bolesti “Fran Mihaljević”, gdje je provela tjedan dana.

Uzrok enterovirus

- Nije ustanovljeno koji je točno virus uzrokovao bolest, no nakon raznoraznih analiza zaključeno je da je vjerojatno bila riječ o jednom od mnogih enterovirusa koji prevladavaju u proljeće. Kod nekih enterovirusi izazivaju crijevne viroze i prehlade, no zbog oslabljenog imuniteta u mojem slučaju razvio se meningitis - priča Vida.

Nakon dva tjedna ponovno je hospitalizirana radi kontorole bolesti, kad su joj po četvrti put punktirali leđnu moždinu.

- Zadnja u nizu pretraga bila je magnetska rezonanca glave kako bi se ustanovilo je li se upala proširila. Nalaz radiologa upućuje me na konzultaciju kod neurokirurga. Tada mi je u KB-u Dubrava dijagnosticirana Chiari malformacija tipa I. To je prirođena malformacija mozga gdje se dio mozga koji bi trebao biti unutar lubanje proteže u vratnu kralježnicu. Zbog pritiska na leđnu moždinu nema pravilnog i potpunog protoka likvora (moždane tekućine) što uzrokuje niz problema, poput mojih glavobolja. Rješenje u ovom slučaju je dekompresijska operacija, konkretnije uklanjanje dijelova kosti lubanje kako bi se oslobodio pritisak na leđnu moždinu i omogućio normalan protok likvora - objašnjava Vida.

Nastavlja da, nakon prvotnog šoka, tjedan dana kasnije odlazi po drugo mišljenje u KBC Rebro, gdje dolazi u kontakt s dr. Marjanom Rožankovićem, koji ju je operirao u rujnu 2017.

- Znala sam da je operacija rizična, no više nisam mogla normalno obavljati svakodnevne zadaće. Pila sam jake tablete protiv bolova koje u više situacija nisu pomogle u potpunosti, nego su samo ublažile bol. Svakodnevne intenzivne glavobolje i pritisak u vratu pri svakom naprezanju potaknuli su me da se u konačnici odlučim na veliku operaciju, u kojoj mi je uklonjeno 2 cm kosti lubanje - kaže Vida. Nastavlja da je operacija prošla bez problema te je ubrzo puštena na kućnu njegu.

- U početku mi je bilo teško samoj ustajati iz kreveta, no tu je uz mene bila moja obitelj - dodaje.

Značajno poboljšanje

- I tri mjeseca nakon operacije osjećala sam lagane probleme s ravnotežom, no po povratku na posao sve se s vremenom polako počelo vraćati u normalu. Dugo je trebalo da rana zacijeli i nakon gotovo godinu dana osjećam taj dio glave. Osjetljiv je i taj dio vrata te još nije u potpunosti mobilan. I dalje povremeno imam glavobolje, no nisu za usporediti s onima prije operacije, a i više nema tog pritiska u vratu. Sad, godinu dana nakon operacije, osjećam se neusporedivo bolje. Sretna sam što sam se odvažila na operaciju te sam zahvalna timu neurokirurgije KBC-a Rebro, posebice dr. Rožankoviću, neurokirurgu koji me je operirao - rekla je.

Kod tipa 1 Chiari malformacije mali mozak ulazi u prostor leđne moždine

Arnold-Chiari malformacija (ACM) malformacija je mozga kod koje se događa pomak moždanih struktura u kanal kralježničke moždine. Zbog toga je poremećena cirkulacija moždane tekućine, likvora, a usporeno je i njegovo odstranjivanje. Kod tipa I Chiari malformacije mali mozak izlazi iz prostora lubanje te ulazi u prostor leđne moždine.

Glavobolje su najčešći simptom ove malformacije

Znakovi Chiari malformacije tipa I obično se pojavljuju tijekom kasnog djetinjstva ili odrasle dobi. Klasični simptom su glavobolje, često teške, koje se mogu pogoršavati s naprezanjem. Od simptoma se mogu javiti još i bol u vratu, utrnutost i drhtanje u rukama i nogama, zamagljenost vida...

Drugo mišljenje daje sigurnost kad se dvoumite

Nekome tko se nalazi u sličnoj situaciji kao ja, odnosno moraju na tešku operaciju, svakako bih savjetovala da, ako niste sigurni, potražite drugo mišljenje, kaže Vida Šekelja.

U njezinu se slučaju, tvrdi, to pokazalo ispravnim, jer ju je prvi neurokirurg kojeg je posjetila odmah želio operirati, no kako je bilo mnogo nepoznanica o Chiari sindromu, nije se osjećala sigurno i, kako kaže, zaista joj je bila potrebna godina dana kako bi se psihički pripremila i prihvatila to svoje stanje te se na neki način pripremila na veliku operaciju.