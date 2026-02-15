VIDEO 11 tisuća maskiranih u Rijeci: Maske Tomaševića i Thompsona ukrale su show

Gripe 'gorjele' od prve pjesme
VIDEO Kakvo Valentinovo u Splitu! Jakov Jozinović tisuće obožavatelja bacio u trans
SPLIT - Dobro večer Splite, jeste mi dobro? Niste svjesni koliko mi je drago da sam večeras s vama ovdje. Ovo je prvi koncert na turneji, i razmišljao sam danas: prvi put kad sam pjevao na Valentinovo to je bilo u Vinkovcima i tri stola sam napunio, za jednim od njih su bili moji mama i tata. Zato vam hvala, ja ću se potruditi da vam ovo bude najbolja večer. Ja sam siguran da ćete vi biti glasniji od mene večeras, rekao je talentirani Vinkovčanin Jakov Jozinović u subotu na splitskim Gripama, gdje je započeo turneju 'Ja za čuda letim'. I nije pogriješio. Čim je koncert otvorio hitom 'Polje ruža', dvorana je 'eksplodirala'. Gripe su bile na nogama, mobiteli u zraku, pjevalo se iz sveg glasa
Jakov otvorio rasprodani koncert na splitskim Gripama s hitom Polje ruža
VIDEO Rijeka opet pokazala šampionski gard! Zabila tri gola Varaždinu, dva su fantastična
RIJEKA - VARAŽDIN 3-1 Sjajna izvedba domaćina na Rujevici! Rijeka se osvetila Varaždinu za zadnja dva poraza i ovom pobjedom skočila na treće mjesto prvenstvene ljestvice. Rezultat je mogao biti i znatno veći, ali Fruk nije realizirao kazneni udarac, a promašivali su i drugi igrači Rijeke velike prilike
Golovi na utakmici Rijeka - Varaždin
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Izgorjelu zgradu Vjesnika prvo će 'ljuštiti', pa onda minirati...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Krajem prošle godine dovršena je rekonstrukcija lica muškarca starog između 40 i 50 godina, srednjega rasta, za kojeg se pretpostavlja da je u trenutku pokopa smatran – vampirom! Na srednjovjekovnom arheološkom lokalitetu nadomak Nove Gradiške u grobu 157 muškarac je bio položen potrbuške, a glava mu je bila odrezana. Izgorjelu zgradu Vjesnika prvo će se oljuštiti, pa onda minirati. Ugovor bi trebao biti potpisan sljedeći tjedan. 24sata donosi feljton o Žarku Dolinaru, osvajaču svjetskih medalja u stolnom tenisu, znanstveniku i humanistu koji je u ratnom Zagrebu riskirao život kako bi spasio Židove. Hrvatski trener Igor Tudor preuzeo je engleski Tottenham do kraja sezone.
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Završili rekonstrukciju lica 'Cro-vampira'. Našli ga kod Gradiške
VIDEO Potop na Maksimiru: Evo kako je Dinamo deklasirao Istru
DINAMO - ISTRA 4-0: Pred 5600 gledatelja na Maksimiru, Dinamo je s lakoćom osvojio tri boda i barem privremeno pobjegao Hajduku na +8.. McKenna je zabio prvi gol u 25. minuti, a Beljo je nakon sat vremena zabio svoj 17. gol u sezoni. Pobjedu su potvrdili Zajc (73') i Vidović (87')
Golovi na susretu Dinamo - Istra
VIDEO 'Plavi, plavi, za vas bi život dali!'. Evo kako su Boysi ispratili dinamovce u svlačionicu
DINAMO - ISTRA 4-0 Bez problema su se "modri" obračunali sa pulskim sastavom i najavili utakmicu protiv Genka u četvrtak u dobrom ritmu. Dinamovi navijači su na Valentinovo pružili veliku podršku igračima i tokom cijele utakmice ih bodrili. Nakon utakmice igrači su ih došli pozdraviti
Boysi pozdravljaju igrače
