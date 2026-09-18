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Oranž Family Day u Zagrebu

VIDEO/FOTO U Minipolisu je otvorena mini redakcija 24sata

Piše Vedrana Lozančić,
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VIDEO/FOTO U Minipolisu je otvorena mini redakcija 24sata
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Foto: Igor Kralj/Pixsell
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Čitatelji i njihovi mališani uz igru i zabavu mogu zaviriti iza kulisa novinarskog posla i fotografirati se

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U Minipolisu u zagrebačkom Z Centru održan je prvi Oranž Family Day, posebno obiteljsko događanje na kojem su se okupili klijenti, čitatelji 24sata i njihova djeca.

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Zagreb: Otvorenje 24sata mini redakcije u igraonici Minipolis VIDEO
Zagreb: Otvorenje 24sata mini redakcije u igraonici Minipolis | Video: 24sata/pixsell

Povod za druženje bilo je posebno otvorenje, 24sata sada imaju svoju mini redakciju u Minipolisu!

Nova 24sata mini redakcija zamišljena je kao mjesto na kojem će najmlađi moći upoznati svijet novinarstva na zabavan i njima prilagođen način. Na otvorenju su upravo oni preuzeli glavnu ulogu i na jedan dan postali mali novinari.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Fotografirali su se, sudjelovali u kreativnim aktivnostima i kroz igru otkrivali kako nastaju novine – od fotografije i redakcije do gotovog izdanja.

24sata Zagreb: Otvorenje 24sata mini redakcije u igraonici Minipolis
24sata Zagreb: Otvorenje 24sata mini redakcije u igraonici Minipolis | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A ono najbolje čekalo ih je za kraj. Svako dijete dobilo je super goodie bag pun poklona i iznenađenja, a kući su ponijeli i nešto sasvim posebno - vlastitu personaliziranu naslovnicu 24sata sa svojom fotografijom. Tako je svaki mali gost na trenutak postao glavna zvijezda svojih vlastitih novina.

Oranž Family Day okupio je naše čitatelje, pretplatnike digitalne pretplate 24 Oranž i poslovne partnere, a događanje je bilo prilika za susret uživo, dobru zabavu i stvaranje novih zajedničkih uspomena.

24sata Zagreb: Otvorenje 24sata mini redakcije u igraonici Minipolis
24sata Zagreb: Otvorenje 24sata mini redakcije u igraonici Minipolis | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Otvorenjem mini redakcije 24sata dodatno su približili novinarstvo najmlađima i stvorili prostor u kojem će djeca moći učiti, istraživati i zabavljati se kroz svijet medija.

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