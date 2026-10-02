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VIDEO Glavni kolodvor zasjao ružičasto za podršku ženama oboljelima od raka dojke
HŽ Infrastruktura d.o.o. priključila se globalnoj inicijativi podizanja razine svijesti o prevenciji i liječenju raka dojke. U suradnji s udrugom P.I.N.K. life i UPMC-om (University of Pittsburgh Medical Center Hrvatska) pročelje zagrebačkog Glavnog kolodvora, jedne od najpoznatijih i najposjećenijih zgrada u Hrvatskoj, u četvrtak svečano je zasjalo u ružičastoj boji, simbolu nade, zajedništva i podrške svim oboljelima.