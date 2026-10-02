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VAŽNA PORUKA

VIDEO Glavni kolodvor zasjao ružičasto za podršku ženama oboljelima od raka dojke

HŽ Infrastruktura d.o.o. priključila se globalnoj inicijativi podizanja razine svijesti o prevenciji i liječenju raka dojke. U suradnji s udrugom P.I.N.K. life i UPMC-om (University of Pittsburgh Medical Center Hrvatska) pročelje zagrebačkog Glavnog kolodvora, jedne od najpoznatijih i najposjećenijih zgrada u Hrvatskoj, u četvrtak svečano je zasjalo u ružičastoj boji, simbolu nade, zajedništva i podrške svim oboljelima.

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Osvjetljavanje pročelja Glavnog kolodvora u znak borbe protiv raka dojke VIDEO
Osvjetljavanje pročelja Glavnog kolodvora u znak borbe protiv raka dojke | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell
POBIJEDILI NA NATJECANJU

VIDEO 'Mirovina je za amatere': Oni su superbaka i superdjed!

U gruzijskom Tbilisiju umirovljenici biraju superbaku i superdjeda, a pozornicu osvajaju pjesmom i plesom. Natjecanje organizira humanitarni dom Catharsis, otvoren 2005. kao pučka kuhinja. Ovogodišnji izbor održan je 1. listopada, na Međunarodni dan starijih osoba, uz 20 nastupa, uglavnom u narodnim nošnjama. Najmlađi natjecatelj imao je 70, a najstariji 89 godina. Pobjednici su osvojili po 1000 larija, približno 340 eura, a ostali po 300 larija, oko 100 eura. No superdjedu za 2026., 80-godišnjem Jemalu Bantsadzeu, više od novca značio je pljesak. 'Odlično sam raspoložen i mogu samo zahvaliti', rekao je.

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Gruzijski umirovljenici natječu se za titulu „Super bake” i „Super djeda”. VIDEO
Gruzijski umirovljenici natječu se za titulu „Super bake” i „Super djeda”. | Video: 24sata/Reuters
INOVA 2026. NA VELESAJMU

VIDEO U Zagrebu pogledajte domaće i svjetske inovacije

Na Zagrebačkom velesajmu je u četvrtak je otvoren hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem INOVA, koji ove godine obilježava 50 godina održavanja, čime je među najstarijim izložbama inovacija u Europi i svijetu. INOVA se održava do 3. listopada u organizaciji Saveza inovatora Hrvatske te će uz susrete poduzetnika i znanstvenika predstaviti domaće i inozemne inovacije te prototipove iz oko 15 zemalja svijeta, kao i međunarodnu izložbu 'Budi uzor'

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večano otvorenje 50. hrvatskog salona inovacija VIDEO
večano otvorenje 50. hrvatskog salona inovacija | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL
autorice Tee Perinčić

VIDEO U Rijeci otvorena izložba ‘Moj Japan’: Predmeti i priče približili posebnu zemlju

U multimedijalnom prostoru SRCU, smještenom u riječkoj knjižari V.B.Z., u srijedu 30. rujna otvorena je izložba „Moj Japan“ autorice Tee Perinčić. Izložba je posjetiteljima predstavila predmete podrijetlom iz Japana koji su bili dio muzejskog fundusa, kao i suvenire suvremenih putnika. Uz predmete su bile predstavljene i priče o njihovim doživljajima te dalekoistočne zemlje. U realizaciji izložbe sudjelovalo je četrdesetak sugovornika koji su podijelili svoja iskustva i doživljaje Japana. Njihove su se priče prenijele i putem digitalne platforme virtualnih izložaba Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Izložba je spojila muzejske predmete, osobne priče i suvremena iskustva putnika te posjetiteljima ponudila drugačiji pogled na Japan kroz perspektivu ljudi koji su ga upoznali.

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Otvorenje izložbe "Moj Japan" VIDEO
Otvorenje izložbe "Moj Japan" | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell
PRANJE PROZORA U ZAGREBU

VIDEO Ljestve? Ma kakvi! Ovaj gospodin se snašao na Trgu

ZAGREB - Pranje prozora na višim dijelovima objekata obično povezujemo s ljestvama. No gospodin koji je jutros čistio prozore Müllera na zagrebačkom Trgu bana Jelačića posao je obavljao s tla, koristeći alat dug 10-ak metara. Vješto je upravljao dugom drškom i dosezao staklene površine visoko iznad glave. Prizor je pokazao koliko odgovarajuća oprema i iskustvo mogu olakšati naizgled zahtjevan posao. A svima kojima je teško uhvatiti se pranja nekoliko prozora u vlastitom stanu poslužio je kao mali jutarnji poticaj...

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Pranje prozora u Zagrebu VIDEO
Pranje prozora u Zagrebu | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell
BUKTINJA NA A2

VIDEO Gorio auto kod Zaprešića

ZAPREŠIĆ - U četvtak kasno navečer izbio je požar na vozilu na autocesti A2, izvijestio je HAK. Do požara je došlo između čvorova Zagreb zapad i Zaprešić u smjeru Maclja. Vozi se usporeno, navodi HAK.

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Požar auta VIDEO
Požar auta | Video: Čitatelj 24sata

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