VIDEO Kućica na drvetu usred prašume zapravo je mala škola

AMAZONA - Ujedinjeni narodi obilježavaju svoj Međunarodni dan obrazovanja te predstavljaju najneobičniju učionicu na svijetu. Izgrađena 32 metra visoko u krošnjama amazonske prašume, ova školica pomaže odraslima u obrazovanju o udaljenim autohtonim zajednicama i daje im nove vještine da se okrenu dalje od ilegalne sječa i rudarenje. Izrađena od održivog drva, uključujući prirodno srušeno amazonsko drveće, učionica ima solarnu energiju i brzi satelitski internet, kao i smještaj i kupaonicu za noćenje. Do nje vodi 141 stepenica.

Is this rainforest treehouse the world’s most extreme classroom? | Video: 24sata/REUTERS