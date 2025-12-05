KAO IZ BAJKE
VIDEO Pogledajte kako izgleda božićna čarolija u Kopenhagenu
Kopenhagen u prosincu postaje prava zimska bajka. Duž Nyhavna posjetitelji uživaju u šetnji, štandovima s kuhanim vinom i vunenim kapama te svjetlosnim dekoracijama iznad ulica. Hotel d’Angleterre i Magasin du Nord blistaju raskošnim božićnim ukrasima, dok Tivoli oduševljava svjetlosnim instalacijama, ukrašenim drvećem i osvijetljenim jezerima. Ovaj video vodi vas kroz čarobni Kopenhagen, gdje svjetla i atrakcije donose toplinu i radost usred zime