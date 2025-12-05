Obavijesti

KAO IZ BAJKE

VIDEO Pogledajte kako izgleda božićna čarolija u Kopenhagenu

Kopenhagen u prosincu postaje prava zimska bajka. Duž Nyhavna posjetitelji uživaju u šetnji, štandovima s kuhanim vinom i vunenim kapama te svjetlosnim dekoracijama iznad ulica. Hotel d’Angleterre i Magasin du Nord blistaju raskošnim božićnim ukrasima, dok Tivoli oduševljava svjetlosnim instalacijama, ukrašenim drvećem i osvijetljenim jezerima. Ovaj video vodi vas kroz čarobni Kopenhagen, gdje svjetla i atrakcije donose toplinu i radost usred zime

Božićna svjetla uljepšavaju mračni Kopenhagen 04:45
Božićna svjetla uljepšavaju mračni Kopenhagen | Video: 24sata/reuters
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Peti dan adventskog kalendara kolača: Pripremite fine čupavce!

Bakica Ana u ovom videu sprema čupavce - fenomenalan spoj mekanog žutog biskvita, bogatog čokoladnog preljeva i kokosa. Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača!

Adventski kalendar božićnih kolača: Čupavci 02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Čupavci | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Užasan napad na policajca u Splitu. U petak ždrijeb SP-a...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čak 1,4 mil. eura europskog novca neće dobiti tvrtka Raafourty Green Technologies Dariana Žuvića za edukativne šumske staze na Banovini. Agencija za plaćanje u poljoprivredi provela je kontrolu nakon otkrića 24sata. U Splitu 18-godišnjak pet puta nožem izbo policajca-heroja koji se vraćao iz smjene... Vlada odobrila nabavu vrijedne vojne opreme, ukupna vrijednost gotovo 2 milijarde eura. Kovanice kuna mogu se zamijeniti za eure samo do 31. prosinca 2025. Joombos ludo proslavio 10. rođendan. Sutra u 18 sati u Washingtonu ždrijeb za najveći Mundijal ikada, očekuje se i dolazak Donalda Trumpa. Hrvatska u 2. jakosnoj skupini.

Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata 03:48
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, dan četvrti: Baka Ana radi 'pijance'

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. U današnjem videu bake Ane saznajte kako se spremaju 'pijanci' mekan i sočan kolač natopljen rumom i preliven čokoladom

Adventski kalendar božićnih kolača: Pijanci 02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Pijanci | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
SAŽETAK: VARAŽDIN - OSIJEK 1-1 (4-2)

VIDEO Čudesna golčina i drama jedanaesteraca. Ovako je Varaždin izbacio Osječane

VARAŽDIN - Varaždin je na svome terenu izbacio Osijek i plasirao se u četvrtfinala Kupa. Nakon regularnog dijela rezultat je bio 1-1, zabijali su Jakupović za goste i Duvnjak za domaćine. U drami jedanaesteraca bolje su se snašli Varaždinci

Sažetak utakmice Varaždin - Osijek 01:43
Sažetak utakmice Varaždin - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oca i sina razdvojio je rat: Sada su se susreli nakon 40 godina

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon 40 godina  Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog crvenog križa spojio je 70-godišnjeg oca Yussefa i četrdesetogodišnjeg sina Alija Khechena razdvojene uslijed ratnih zbivanja u Libanonu i u Hrvatskoj. Roditelji njegovatelji žrtve su birokracije.  Marina Kuraja pala je noseći kći Niku na tuširanje.Nije mogla otvoriti bolovanje već su joj rekli da će joj dati novac da si sama organizira pomoć. DORH će istražiti huškače koji su širili lažne vijesti o napadu na časnu u Zagrebu..

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oca i sina razdvojio je rat: Sada su se susreli nakon 40 godina 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oca i sina razdvojio je rat: Sada su se susreli nakon 40 godina | Video: 24sata/Video

