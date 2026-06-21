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Slavlje u Engleskoj

VIDEO Prvi dan ljeta: Tisuće ljudi na Stonehengeu dočekale ljetni solsticij uz izlazak sunca

ENGLESKA, WILTSHIRE - Tisuće ljudi okupile su se u nedjelju na povijesnom kamenom krugu Stonehengea u Engleskoj kako bi obilježile ljetni solsticij, najduži dan u godini. Na događaju se okupilo oko 20.000 posjetitelja koji su noć proveli na otvorenom čekajući izlazak sunca. Kako je svitanje započelo, okupljeni su pljeskali I slavili uz glazbu, ples i svečanu atmosferu. Tijekom jutra posjetitelji su plesali, svirali i dodirivali kamene blokove, što je inače zabranjeno kako bi se spomenik zaštitio. Stonehenge je inače poznat po svojoj preciznoj orijentaciji prema kretanju Sunca. Tijekom ljetnog solsticija Sunce izlazi upravo iza Heel Stonea, čime se stvara spektakularan vizualni dojam koji privlači tisuće posjetitelja svake godine

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Tisuće se okupile kod Stonehengea kako bi dočekali ljetni solsticij VIDEO
Tisuće se okupile kod Stonehengea kako bi dočekali ljetni solsticij | Video: 24sata/Reuters
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VIDEO Vjesnik ruše i nedjeljom: Ostatke progutao oblak prašine

I danas su nastavljeni radovi na rušenju zgrade Vjesnika, koji će uskoro u potpunosti nestati. Radovi se nastavljaju kontrolirano, bez rušenja cijele konstrukcije odjednom. Strojevi postupno skidaju dijelove zgrade, etažu po etažu, dok se preostali dio nebodera smanjuje iz dana u dan.

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Vjesnik rušenje VIDEO
Vjesnik rušenje | Video: Čitatelj 24sata
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VIDEO Crni dim na zapadu Zagreba: Vatrogasci brzo reagirali i ugasili požar...

ZAGREB - U nedjelju prijepodne zagrebački vatrogasci zaprimili su dojavu o požaru u Priobalnoj ulici. Kako doznajemo zapalilo se smeće metalne konstrukcije. Brzom reakcijom, požar je lokaliziran prije podneva.

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Požar u Zagrebu VIDEO
Požar u Zagrebu | Video: 24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Hrvoje Vejić o Luki Vuškoviću: 'Ekstreman talent, već pet godina igra na visokom nivou'

Hrvoje Vejić gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg'. U razgovoru s voditeljem, Tomislavom Gabelićem, otkrio je što misli o Luki Vuškoviću. Cijeli podcast pogledajte na YT kanalu 24sata

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Hrvoje Vejić o Luki Vuškoviću: ‘Gdje god dođe, on je taj’’ VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
NOVA GOŠĆA

VIDEO Josipa Lisac iznenadila na koncertu Jakova Jozinovića u Areni: 'Sve si ispite položio'

Nakon što je prve večeri publiku iznenadila Aleksandra Prijović, Jakov Jozinović i za drugi koncert u zagrebačkoj Areni pripremio je posebno glazbeno iznenađenje. Na pozornicu je stigla Josipa Lisac. Legendarna glazbenica nije skrivala koliko je impresionirana uspjehom mladog pjevača. 'Sve si ispite položio, sva si čuda učinio', poručila je Jakovu u subotu pred tisućama ljudi.

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Josipa Lisac gošća na drugom koncertu Jakova Jozinovića u Areni Zagreb VIDEO
Josipa Lisac gošća na drugom koncertu Jakova Jozinovića u Areni Zagreb | Video: bravo! radio
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Bili su medicinsko čudo, Beroš direktor, Trumpova 'igračka'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Leu Lipovcu su 2001. prvom presadili jetra od živog donora. Dok čeka suđenje Vili Beroš radi u bolnici, a odnedavno je imenovan i za direktora firme. Planira je ugasiti. Trumpova nova igračka od 400 milijuna dolara je novi Air Force One. Tomislav Tolušić završio u bolnici nakon prometne. SDP je predložio Borisa Lalovca za viceguvernera HNB-a.

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Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video

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