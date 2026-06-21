VIDEO Prvi dan ljeta: Tisuće ljudi na Stonehengeu dočekale ljetni solsticij uz izlazak sunca

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Bili su medicinsko čudo, Beroš direktor, Trumpova 'igračka' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Leu Lipovcu su 2001. prvom presadili jetra od živog donora. Dok čeka suđenje Vili Beroš radi u bolnici, a odnedavno je imenovan i za direktora firme. Planira je ugasiti. Trumpova nova igračka od 400 milijuna dolara je novi Air Force One. Tomislav Tolušić završio u bolnici nakon prometne. SDP je predložio Borisa Lalovca za viceguvernera HNB-a.

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