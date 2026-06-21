VIDEO Prvi dan ljeta: Tisuće ljudi na Stonehengeu dočekale ljetni solsticij uz izlazak sunca
ENGLESKA, WILTSHIRE - Tisuće ljudi okupile su se u nedjelju na povijesnom kamenom krugu Stonehengea u Engleskoj kako bi obilježile ljetni solsticij, najduži dan u godini. Na događaju se okupilo oko 20.000 posjetitelja koji su noć proveli na otvorenom čekajući izlazak sunca. Kako je svitanje započelo, okupljeni su pljeskali I slavili uz glazbu, ples i svečanu atmosferu. Tijekom jutra posjetitelji su plesali, svirali i dodirivali kamene blokove, što je inače zabranjeno kako bi se spomenik zaštitio. Stonehenge je inače poznat po svojoj preciznoj orijentaciji prema kretanju Sunca. Tijekom ljetnog solsticija Sunce izlazi upravo iza Heel Stonea, čime se stvara spektakularan vizualni dojam koji privlači tisuće posjetitelja svake godine