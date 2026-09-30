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Omiljeno voće

VIDEO Stigle su mandarine! U Šibeniku ih već možete kupiti, evo koliko stoji kilogram

U Šibeniku je započela prodaja domaćih mandarina iz doline Neretve. Svježe mandarine na gradske su ulice stigle zahvaljujući domaćim OPG-ovima, a kilogram se prodaje po cijeni od 1,50 eura. Ljubitelji ovog omiljenog voća tako već mogu nabaviti domaće mandarine, poznate po sočnosti i slatkom okusu.

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Započela prodaja mandarina od domaćih OPG-a na gradsim ulicama VIDEO
Započela prodaja mandarina od domaćih OPG-a na gradsim ulicama | Video: 24sata/Hrvoje Jelavić/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Štrajk paralizira Zagreb, Vlada stopirala novi Maksimir...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Drugi dan štrajka ZET-a i Holdinga, Zagreb prometno blokiran, građani traže alternativne načine prijevoza, a sud će odlučiti je li štrajk zakonit. Vlada neće graditi novi Maksimir prema pobjedničkom idejnom rješenju, Plenković poručio da nitko ne gradi kuću koja mu se ne sviđa. Studenac zasad izbjegao stečaj...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Štrajk paralizira Zagreb, Vlada stopirala novi Maksimir... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Štrajk paralizira Zagreb, Vlada stopirala novi Maksimir... | Video: 24sata/Video
LUDILO

VIDEO Hrvatski navijači 'deru' grla u Sevilli prije Španjolske

Utakmica između Španjolske i Hrvatske u 2. kolu Ligi nacija počinje večeras u 20.45, a hrvatski navijači okupirali su Sevillu i nekoliko dana prije utakmice. Oko 3000 njih je stiglo u Španjolsku, kvadratići dominiraju u centru i ore se hrvatski hitovi!

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Hrvatski navijači u Sevilli VIDEO
Hrvatski navijači u Sevilli | Video: Mato Galic
JEFTINIJI OD KONKURENCIJE

VIDEO - USISAVA, RIBA, BRIŠE Ne čisti vam se po stanu? Možda da nabavite ovakvog robota...

Od kolovoza tvrtka Tau Robotics u San Franciscu nudi humanoidnog robota koji dolazi čistiti stanove i kuće po cijeni od 30 dolara na sat. Robot je visok 132 cm i težak 35 kg, penje se stepenicama te se kreće po tepihu, pločicama i parketu. Rukama drži sprej ili usisavač, briše površine, usisava, pere podove, čisti WC i kadu, postavlja krevet, pere posuđe... Sve za što mnogi nemaju volje ili vremena. Trenutno ga na daljinu vodi operater, a uči se autonomiji promatrajući ljude. I dosta je jeftiniji od konkurencije, ako želite da vam osoba čisti stan, to će vas izaći, u San Franciscu, oko 85 dolara na sati....

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Humanoidni roboti kao pomoć u čišćenju VIDEO
Humanoidni roboti kao pomoć u čišćenju | Video: 24sata/Reuters
PRATE PO APLIKACIJI

VIDEO Jedina 11-ica u Zagrebu danas je krcata. Ljudi je čekaju

Drugog dana štrajka ZET-a Zagrebom voze i dalje samo jedna 11-ica i jedna 17-ica. Tramvaj broj 11 na Maksimirskoj bio je krcat putnicima. Oni koji su se uspjeli ukrcati bili su sretni, dok su ostali na stajalištima čekali jednu od rijetkih prilika za vožnju. Kretanje tramvaja može se pratiti gotovo iz sekunde u sekundu na stranici zet.skoljka.org.

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11-ica na Maksimiru puna putnika VIDEO
11-ica na Maksimiru puna putnika | Video: 24sata
KAMPIRAJU U CENTRU GRADA

VIDEO Prosvjed u Madridu zbog deložacije žene (87) iz stana: U njemu je živjela 7 desetljeća...

Prosvjednici su unatoč kiši kampirali ispred sjedišta regionalne vlade u središtu Madrida, tražeći veću zaštitu najmoprimaca nakon deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma u kojem je živjela više od sedam desetljeća. Prosvjednici upozoravaju na nedostatak stanova i nagli rast cijena najma. Premijer Pedro Sánchez najavio je hitne mjere za pomoć stanarima.

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Masovni prosvjedi u Madridu VIDEO
Masovni prosvjedi u Madridu | Video: 24sata/Reuters

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