INOVA 2026. NA VELESAJMU
VIDEO U Zagrebu pogledajte domaće i svjetske inovacije
Na Zagrebačkom velesajmu je u četvrtak je otvoren hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem INOVA, koji ove godine obilježava 50 godina održavanja, čime je među najstarijim izložbama inovacija u Europi i svijetu. INOVA se održava do 3. listopada u organizaciji Saveza inovatora Hrvatske te će uz susrete poduzetnika i znanstvenika predstaviti domaće i inozemne inovacije te prototipove iz oko 15 zemalja svijeta, kao i međunarodnu izložbu 'Budi uzor'