VIDEO Utočište koala ugroženo je zbog povećane sječe drveća

EURI I KUNE

Kune odlaze s police, nema više dvostrukih cijena od 1. siječnja: 'Kupci ih žele i u 2024. godini'

Dvostruko iskazivanje cijena za trgovce i druge subjekte obavezno je još samo do kraja godine, no dvostruke cijene mogu i poslije ostati na policama i u cjenicima ako prodavatelji tako žele. Potrošači bi to željeli.