Blizanci su zaista posebni. To nam potvrđuje i video kojeg smo pronašli na Facebooku. Na početku videa možemo vidjeti novorođene bebe blizance koji plaču svaki putu kada ih se razdvoji. No kada ih se približi oni se odmah umire i djeluju spokojno. Zaista je fascinantno kako su od malih nogu blizanci povezani. Izgleda kao da se razumiju samo pogledom. Njihova veza je neraskidiva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Archie i Freddie su četveromjesečni blizanci koji su snimljeni kako 'pričaju' prije kupanja. Majka je pripremala kupku dok su se oni upoznavali i vezivali. Jedno drugom su se smješkali, a izgledalo je kao da se jedino oni međusobno mogu razumjeti, samo pogledom. Njihovi veseli pokreti tijela i rukica naglašavali su koliko su sretni što imaju jedno drugog.

Osim blizanaca koji se ne mogu odvojiti jedni od drugih i koji se u svemu slažu, ima i onih čiji su karakteri potpuno različiti. To su pokazale i ove dvije curice. Mama Regina snimila je svoje dvije curice koje izgledaju potpuno isto, ali njihovi karakteri su skroz različiti. Mama je pustila poznatu pjesmu 'Old McDonald had a farm' te je jedna kćerka bila uzbuđena i počela je skakati od sreće i pjevati dok druga baš i nije bila uzbuđena. Gledala je u čudu.

Ovi blizanci plakali su svaki put kada bi ih se razdvojilo, no kada ih spojite, oni se odmah smire.

Dosta tajni o blizancima je otkriveno, ali neke stvari su još uvijek misterij, kao npr. kako stvaraju svoj vlastiti jezik? Pročitajte i ovih 10 zanimljivih činjenica koje možda niste znali o njima: