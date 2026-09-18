Ima preko 120 biljaka
VIDEO Zavirite u prekrasan vrt na balkonu u Španskom: Svi ga dolaze fotografirati
Balkon Jasenke Marije Kaštelan, velik tek nešto manje od pet kvadrata, zapravo je pravi mali botanički vrt u zagrebačkom Španskom. Na njemu raste više od 120 biljaka, a vlasnica ih zalijeva i njeguje svakoga dana, ponekad i tri puta. Bujno zelenilo prelijeva se preko ograde, cvijeće viri iz gotovo svake tegle, a puzavice su toliko narasle da susjedima ispod ljeti služe kao prirodna zelena tenda. Nije zato neobično da prolaznici zastanu, fotografiraju ga i dijele na društvenim mrežama