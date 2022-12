Vidite li sličnost? 'Ljudi mi kažu da sam ista J.Lo, čak me znaju i zaustavljati na ulici i slikati'

Žena koja podsjeća na Jennifer Lopez otkrila je kako ju često ljudi zbog toga zaustavljaju na ulici. Evelyn Rodriguez (37) uspoređivali su s ikonom od njene 16. godine kada je radila u McDonald'su.

POGLEDAJTE VIDEO: Žene kameleoni

Profesionalna vizažistica to je uvijek shvaćala kao kompliment i sada se osjeća počašćenom što ju uspoređuju s njom.

Iako to sama ne vidi, Evelyn na svojim profilima na društvenim mrežama često objavljuje materijale u kojima rekreira neke od najpoznatijih izgleda Jennifer Lopez.

Njezin sadržaj uključuje makeup lookove inspirirane glazbenim spotovima All I Have i I'm Real.

Počela je stvarati sadržaj na TikToku i Instagramu, ali su je stalno 'bombardirali' komentarima o poznatom pjevačicom i glumicom

Evelyn je rekla: 'Nisu me iznenadili nikakvi komentari jer mi to ljudi govore cijeli život!'

- 99,9 posto ljudi kaže da izgledamo kao blizanke, ali drugi kažu da sam mješavina Kate Hudson i J.Lo. Što god rekli, svaki put primim komentar kao kompliment! - dodala je.

- Iskreno govoreći, ja to stvarno ne vidim, za mene je ovo samo moje lice. Ponekad, ali jako rijetko, vidim sličnost - dodala je.

Evelyn živi u New Yorku, ali je rođena i odrasla u Dominikanskoj Republici u kojoj je bila do svoje devete godine kad se preselila u SAD.

Otkako živi u Americi mnogo su joj puta prišli ljudi koji misle da je ona zvijezda, ali ona im odmah kaže istinu.

Također su je mnogo puta zaustavljali stranci, uključujući jednom tijekom vožnje, a drugi put uporni konobar koji je 'odbio prihvatiti ne kao odgovor'.

Evelyn je dodala: 'Bezbroj puta su me zaustavili dok sam samo šetala gradom. Ljudi me uvijek pitaju jesam li to već čula i uvijek odgovorim DA!'

- Najdraže mi je kada ljudi bulje u mene 'sto godina' i onda pitaju 'Znaš li na koga sličiš?' - kaže za britanski Daily Star.

- Kada upoznam nove ljude uvijek dobijem isti kompliment i svi moji prijatelji uvijek su mi govorili da sličim na nju. Bojila sam kosu, bila deblja, mršavija, ali to nema veze - očito uvijek izgledam poput nje - kaže.

Evelyn se nikad nije susrela sa svojom slavnom 'dvojnicom', ali kaže da bi to jako voljela.

Najčitaniji članci