Vidjela muža u gay porniću: 'To nije nešto što mogu oprostiti'

Anonimna se Amerikanka (26) požalila na portalu Reddit kako je, nakon što je jednu večer gledala filmove za odrasle, vidjela supruga u gay filmu.

- Gledala sam porniće jednu večer dok je suprug spavao, a onda sam na ekranu ugledala njega. Lice mu se skroz vidjelo i odmah sam bila sigurna da je on - napisala je, i dodala da je bila zgrožena. Sada se na Redditu požalila kako 'ne zna što da napravi, te da bi najradije snimku poslala njegovoj majci i šefu na poslu'. Svojom je porukom privukla mnoge, pa su neki pisali kako bi na njenom mjestu odmah pokrenuli razvod, dok drugi smatraju da je to previše radikalno i da prvo s njim treba popričati.

- Odvjetnik. Razvod. Bez kontakta - napisala je jedna korisnica na Redditu, a druga je dodala da su to stvari za koje se nekome 'samo uruče papiri za razvod'. A na pitanje nekog s portala kako može biti sto posto sigurna da je on, mlada je supruga odgovorila da je vidjela i tetovažu po kojoj ga isto prepoznaje. Budući da je na snimci imao i vjenčani prsten na prstu, zna da je film sniman u nekom periodu njihovog bračnog života.

- Nisam spavala uopće, a danas nisam ni na posao išla, napisala je i objasnila da ju jako brine mogućnost zaraze s nekom od spolnih bolesti, budući da je sigurno da joj je muž imao nezaštićeni seks s drugim muškarcem.

- Prvo sam otišla na ginekološki pregled, a od tada nisam bila doma. Mislim da ga jeb*** ne mogu ni vidjeti - požalila se. Kasnije je razgovarala s njim, a onda su stvari postale još gore. Doznala je da, ne samo snima gay filmove, već to radi zbog problema s drogom za koju mu stalno nedostaje novca. Iako ju je, kako je kasnije napisala, molio da ga ne ostavlja i obećao da će potražiti pomoć, rekla mu je da želi razvod. A ni drugi, koji su se o njihovoj situaciji raspisali na društvenim mrežama, nisu bili puno popustljiviji.

Mislim da mu se ovo nikako ne treba oprostiti, čak ni pokušati s njim razgovarati, napisala je jedna djevojka u komentarima i objasnila da postoji 'pet razloga zašto ne', a cijelu je priču i komentare prenio Daily Mail.

1. Varao ju je, i to s više ljudi

2. Spava sa drugim muškarcima bez zaštite

3. Već su bili u braku kad je to počelo

4. Riskira njeno zdravlje, a možda i život bez da joj išta kaže

5. Neki prevare jer ih 'ponese trenutak' i to je to. Ovdje to nije slučaj, on je znao što radi i sve je isplanirao, napisala je, a druga se nadovezala s mišljenjem kako je 'to što je on napravio gore od prevare'.

- Ugrozio je vaš brak, ali i tvoj život i zdravlje - objasnila je, a našlo se i onih koji su bili malo 'mekša srca' pa su savjetovali da ga sasluša prvo.

- Zamoli ga da se nađete na nekom javnom mjestu, negdje gdje se osjećaš sigurno. Ponesi snimku da ne počne govoriti kako to nije on, i pitaj ga je li se testirao na sve spolne bolesti i kada - napisala je jedna čitateljica.