Vidjeli ste leptira ili bubamaru? Ove životinje nose tajne poruke

Drevna indijanska plemena vjerovala su da susret s nekim životinjama donosi određenu poruku. Mnoge od njih smatrali su svetim bićima i vjerovali da one prenose informacije koje nam šalje Majka Zemlja. Mnogi ljudi i danas vjeruju da promatrajući životinje možemo bolje razumjeti energiju koja nas okružuje te da one mogu biti naši duhovni vodiči. Nekima od tih životinja od davnina se pridaju određena značenja, no kad ih sretnete, ta drevna tumačenja trebaju biti samo poticaj za razmišljanje o tome što vam vaša intuicija i Priroda poručuju.

Evo kako možete tumačiti čestu prisutnost nekih od životinja u vašoj blizini, odnosno što možete unijeti u svoj život ako okoliš uredite fotografijama ili figuricama pojedinih životinja.

Leptir je simbol sreće i unutarnjih promjena

Foto: Reuters

Leptir se smatrao simbolom Velike Boginje (Velika Majka, Magna Mater), božanstvom koje je u drevna vremena personificiralo nebo i zemlju u isto vrijeme, život i smrt. Otuda seže i vjerovanje da se vještice mogu pretvoriti u leptire.

Leptiri se u mnogim kulturama smatraju simbolom sreće, a često su i simbol promjena i unutarnje transformacije, odnosno traženje i postizanje sklada između tijela i duha. U nekim kulturama simbolizira umrle pretke i njihovu zaštitu. Ako na nekoga sleti leptir tamnih boja, smatra se da mu to njegov anđeo čuvar koji ima vezu sa umrlim srodnikom šalje važnu poruku i podsjeća na svoju prisutnost. S druge strane, leptiri svjetlijih boja, primjerice žute, smatraju se simbolima obiteljske sreće i zadovoljstva te iznenadnih sretnih događaja.

Ako ste pronašli pobijeđenog leptira, to može biti poruka da posvetite više pažnje svome ponašanju i tome kako se ophodite prema drugim ljudima. Ako sanjate leptira, taj san može biti znak da vas očekuje sudbonosni susret, ili započinje romantična veza.

U Japanu postoji vjerovanje da je leptir simbol obiteljske sreće zadovoljstva, pogotovo šareni leptir. Vjeruje se, također, da mu, ako vam uleti u kuću, nakratko trebate dotaknuti krila te poželjeti želju i pustiti ga da slobodno odleti. Vjeruje se da će na krilima nositi vašu želju svijetom, te da će se ona sigurno ispuniti.

U Kini označavaju besmrtnost, dokolicu u izobilju, radost i ljeto. I taoistički filozof Chuang Tzu u svojim je pričama isticao simbol leptira, spominjući ga kao znak bračne sreće. U drevnom Meksiku leptir se povezivao s atributima boga vegetacije, proljeća i ljubavi, bio je povezan sa suncem i simbol vatre. Smatrao se i simbolom duša žena koje su umrle pri porodu. Drevni Grci smatrali su ih simbolom besmrtnosti duše, pa se i Psiha pojavila kao djevojka s leptirovim krilima. U kršćanstvu razvojne faze leptira simboliziraju život, smrt i uskrsnuće, pa je leptir stoga ponekad prikazan u ruci bebe Krista, koja simbolizira ponovno rođenje i uskrsnuće duše. U njemačko-skandinavskoj mitologiji vilenjaci i duhovi prikazani su kao dječaci s krilima leptira.

Bubamara sa sedam točkica nosi sreću

Foto: Fotolia

Bubamara se obično smatra znakom sreće i ukazuje na to da stvari idu u vašu korist. Ako često viđate bubamare ili slike bubamara, to može biti znak da trebate biti zahvalni za sve što imate i što vam život pruža. Bubamara također ukazuje na to da je dobar trenutak da krenete naprijed i počnete ostvarivati svoje najveće snove i želje.

Ovaj se kukac naziva i Božjom ovčicom i smatra se zaštitnikom djece. Ako na sebi ima sedam točkica, vjeruje se da donosi sreću. No, važno je da ne naudite bubamari, odnosno da ju ne zadržavate u zatvorenom prostoru. Treba ju pustiti da leti slobodno.

Smatra se da daruje strpljenje te da čovjeku na kojeg sleti donosi duhovno i fizičko ozdravljenje. Ako vam sleti na ruku i nakon toga ubrzo odleti, možete to smatrati znakom da vas idući tjedan očekuje lijepo vrijeme.

Sokol kao znak da trebate 'otvoriti oči'

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ako često viđate sokola u svojoj blizini, to je možda znak da trebate ponovo ili bolje razmotriti neka rješenja koja vam se nude. Njegove oštre oči i snažna krila simboliziraju to da kroz svijet trebate ići 'otvorenih očiju', tako da stalno analizirate ono što vam se događa i razmatrate nove mogućnosti.

Sokol u vašoj blizini može biti i znak da se u vašem životu pojavio važan učitelj, ili lekcija koju trebate svladati prije nego krenete dalje. Naravno, to ne moraju biti učitelj ili lekcija u doslovnom smislu, nego u prenesenom značenju: Moguće je da od nekoga tko vam se pojavio u životu morate naučiti nešto važno. Dakle - slušajte i promatrajte pažljivo sve oko sebe.

Orao je znak duhovnog napretka

Foto: Dreamstime

Orao je znak duhovne zaštite i predstavlja višu svijest. Ako često viđate orla ili slike orla, to može značiti da se uzdižete u novo područje svijesti, odnosno da duhovno napredujete.

U religijama i mitovima mnogih naroda smatraju ga 'kraljem' ptica, često i simbolom vrhovnog božanstva. Smatra se da nosi sreću i uspjeh. Simbol je moći, snage i pobjede. U širem smislu, često se povezuje s pravednošću, srčanošću, razboritošću i velikodušnosti. Takve vrline pripisuju mu se zbog vjerovanja da sam obnavlja vlastito perje, a time i svoju mladost, te da polovicu ulovljenog plijena uvijek prepušta drugim pticama.

Vrana kao predznak smrti iz koje se nešto novo rađa

Foto: Fotolia

Često se smatra lošim znakom, iako susret s vranom može značiti i da ste spremni otpustiti nešto staro te da ste spremni za ulazak u ciklus 'smrti i ponovnog rađanja'. U narodnom pjesništvu i mitologiji često se javljao kao predznak smrti, no zapravo je simbol novog rođenja koje nakon te smrti slijedi. Simbol je promjena, odnosno ukazuje na to da se stvari stalno mijenjaju te da trebamo ustrajati u tome da svladavamo prepreke.

Može biti znak neravnoteže u vašem životu i potrebe da se zaustavite i promotrite situaciju. Poziva na to da slijedimo svoju intuiciju i snove.

Gušter simbolizira potrebu da prekinemo s prošlošću

Foto: Aleksejs Bergmanis Gušter simbolizira promjenu, fleksibilnost, oštroumnost i brzinu, a ne smijemo zanemariti ni odličnu moć kamuflaže, odnosno prilagodbe na uvjete u okolišu. Za čovjeka posebnu simboliku ima njihova sposobnost da kada su ugroženi od strane nekog neprijatelja sami sebi otkinu rep, koji im nakon nekog vremena ponovo naraste. To je podsjetnik da ponekad treba prekinuti sa svime onime što nas čvrsto drži vezanima za prošlost, odbaciti stare ideje i obrasce ponašanja i stvoriti nove.

Ako često u blizini viđate guštera, ili slike guštera, to može biti pokazatelj da trebate posvetiti više pažnje svojim snovima i ciljevima. Možda ste izgubili iz vida što sve možete postići, ili zanemarujete svoju sposobnost da postignete sve što zamislite. Gušter je podsjetnik na to da imate tu moć, te na to da više energije trebate posvetiti tome da njegujete to vjerovanje kod sebe.

Zmija nas podsjeća da trebamo oživjeti strast

Foto: Thinkstock

U mitologiji, religiji, znanosti i literaturi diljem svijeta zmije često simboliziraju plodnost, besmrtnost, obnavljanje, liječenje, pa i zlo. U starogrčkoj mitologiji bila je simbolom prvih liječnika. Neki narodi štovali su ih kao bogove, ili su bile simbol kraljeva (u kruni faraona uz božanstvo Ra, simbol Boga sunca nalazi se i kobra).

Može predstavljati seksualni simbol, ali i projekciju naše strasti u materijalnom svijetu u ljubav prema stvarima. Zmija je snažan podsjetnik na životnu silu i strasti koje nas vode u životu. Ako ih često viđate, obratite pažnju na svoje strasti i unesite više energije u to da ih ostvarite.