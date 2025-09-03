Viking 2 nosio je i niz znanstvenih instrumenata dizajniranih za proučavanje tla, atmosfere i vremena planeta. Njegovi biološki eksperimenti pokušali su otkriti znakove mikrobnog života
Viking 2 poslao istraživačima prve slike s površine Marsa
Nakon gotovo godinu dana putovanja, NASA-ina robotska svemirska letjelica Viking 2 Viking 2 sletjela je na Mars na današnji dan 1976. godine i počela prvi put prenositi informacije o atmosferi i tlu planeta, kao i fotografije u boji stjenovite površine.
