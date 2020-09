Vir je pobjednik ovogodišnje sezone: Nitko mu nije ni blizu po broju ostvarenih noćenja

Virski turistički koncept pokazao se u korona krizi najsigurnijim i najodrživijim modelom, pa su na otoku gosti ostvarili 1,8 noćenja u prosjeku

<p>S 1,8 milijuna noćenja ostvarenih do kraja kolovoza, Vir je najbolji u Hrvatskoj, a najbolji je po noćenjima Hrvata, nekomercijalnom smještaju i noćenjima u prosjeku, piše <a href="https://morski.hr/2020/09/12/vir-je-hrvatska-destinacija-godine-koja-juri-prema-2-milijuna-nocenja/?utm_source=Kraken&utm_medium=Push&utm_campaign=12-09-2020" target="_blank">Morski.hr.</a></p><p>Dva tjedna prije obilježavanja Svjetskog dana turizma (26. rujna) otok Vir vodeća je turistička destinacija u Hrvatskoj i apsolutni pobjednik ovogodišnje turističke sezone koju je obilježila pandemija korona virusa, globalna zdravstvena kriza kao i veliki pad turističkih.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ministrica turizma i sporta <strong>Nikolina Brnjac</strong> i direktor Hrvatske turističke zajednice<strong> Kristjan Staničić,</strong> zadovoljni su ovim rezultatima, jer su prva predviđanja o kretanju turističkog prometa govorila o ukupnom padu od 70 posto. Konačna bilanca nakon osam turističkih mjeseci pokazuje pad od 59 posto u dolascima i 47 posto u prometu izraženom noćenjima</p><p>U Hrvatskoj je od 1. siječnja do 31. kolovoza ostvareno oko 47,5 milijuna turističkih noćenja i 6,8 milijuna dolazaka, što je 53 posto razine lanjskog prometa u noćenjima i 41 posto u dolascima. Ovi rezultati se ipak mogu smatrati uspjehom zbog globalne situacije s pandemijom koronavirusa, zdravstvene nesigurnosti i krize putovanja koja je počela od polovice ožujka 2020.</p><p>Pogotovo je uspješan u Hrvatskoj bio srpanj i kolovoz, kada je zabilježeno 39,8 milijuna noćenja (83,7 posto od svih ovogodišnjih noćenja) te 5,2 milijuna dolazaka (76,5 posto svih dolazaka). </p><p>– Prednjači Istarska županija, zatim Primorsko-goranska te Splitsko-dalmatinska, a najuspješniji su rovinjski i zadarski klaster – istaknula je ministrica Brnjac.</p><p>U zadarskom klasteru najbolje rezultate ima otok Vir, pobjednik hrvatskog turizma za ovu godinu, koji je od 1. siječnja do 31. kolovoza ostvario 1,8 milijuna noćenja (uz 100 tisuća dolazaka), odnosno sjajnih 83,5 posto razine lanjskog rekordnog prometa. Niti jedna druga destinacija u Hrvatskoj nije se približila takvoj brojci, jedino su Dobrinj (674,9 tisuća noćenja) i Vodnjan (453,2 tisuće noćenja), ali s puno manjim brojkama, dosegnuli sličnih 83,4 i 80,6 posto razine prošlogodišnjih brojki.</p><p>Vir je osim ukupnog broja turističkih noćenja najuspješnija domaća turistička destinacija bio i u prvoj polovici lipnja, potom u cijelom srpnju i kolovozu kada je jedini ostvario više od 700 tisuća noćenja, a najbolji je u Hrvatskoj i po turističkom prometu domaćih gostiju (nešto više od milijun noćenja) i noćenjima u nekomercijalnom smještaju (više od 1,3 milijuna).</p><p>Od 1. siječnja do 10. rujna na Viru je ukupno zabilježeno 1.932.289 noćenja domaćih i stranih gostiju, pa je otok Vir na korak do dva milijuna noćenja što bi u ovoj sezoni bio odličan rezultat.</p><p> </p>