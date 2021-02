Amanda Kauftheil nikada nije sanjala o putovanju u Rusiju, gdje je njezina mama Vera odrasla, i to sigurno ne usred globalne pandemije. No ovog ljeta uspjela je obići Moskvu i St. Petersburg kroz virtualno putovanje. Na tom putovanju učila je o ruskim tradicijama Hanuke i povijesti baleta u Rusiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Amanda je jedna od sudionica virtualnog programa Srebrnog Centra za osobe s posebnim potrebama koji se nalazi na Marlene Meyerson JCC Manhattan, a posvećen je izgradnji i njegovanju inkluzivne zajednice za pojedince različitih sposobnosti.

Srebrni Centar okuplja osobe od 20 do 30 godina s intelektualnim, razvojnim i / ili tjelesnim invaliditetom. Prije pandemije skupina od 15 odraslih osoba išla bi na otok Governors, Rye Playland ili Rhinebeck u New Yorku, ali pandemija ih je prisilila da se prebace na virtualna putovanja.

- U početku smo to planirali raditi mjesec dana. Lipanj je mjesec u kojem naša grupa obično putuje preko noći, a svi smo u to vrijeme ludovali u našim apartmanima u New Yorku. Naša lipanjska putovanja postigla su ogroman uspjeh, putujemo već osam mjeseci i ne planiramo stati. Ovaj tjedan obilježavamo naš 33. tjedan virtualnih putovanja - kaže Hannah Badain, direktorica Srebrnog centra.

Surađujući s lokalnim stanovništvom u svakom mjestu, grupa je mogla virtualno posjetiti Italiju, Pariz, Meksiko, Grčku, Južnu Afriku, Amsterdam, Izrael, Havaje, Japan, Argentinu, Kubu, London, Australiju i još mnogo toga.

Na virtualnim putovanjima uče lokalni sleng, istražuju regionalnu kuhinju i imaju 'razgledavanje' s lokalnim turističkim vodičima.

Kada su bili u Rimu vodič im je pokazao Židovsku četvrt kako bi vidjeli kamenje u tlu koje je uspomena na izgubljene u holokaustu. Mnoge svoje vodiče pronalaze na web stranicama kao što je Airbnb.

- Svi izlazimo izvan svoje zone udobnosti i rastemo kroz ta međukulturna iskustva. Imali smo nekoliko bliskih susreta s jestivim insektima. U Australiji je naš vodič skidao termite s drveta i jeo ih dok smo mi šokirano gledali. Slično tome, instruktor kulinarstva u Meksiku bio je vrlo uzbuđen što nam je pokazao teglu cvrčaka prženih na češnjaku koje je imao u svojoj smočnici - kaže Hannah.

- Najdraže mi je bilo vidjeti kakav je život u Južnoj Africi. Vidjeli smo životinje poput slonova, lavova i leoparda na virtualnom safariju sa svojim vodičem iz Cape Towna - kaže David Robards, jedan od sudionika na virtualnom putovanju.

Ovaj mjesec putovat će u Kinu, na kinesku lunarnu novu godinu i predstojeće Olimpijske igre 2022. u Pekingu. Planiraju naučiti i klasični kineski ples i vježbati borilačke vještine, a također će virtualno putovati i u New Orleans za Mardi Gras, piše Your Tango.