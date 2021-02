Chris Hogan, radijski voditelj i autor knjige 'Svakodnevni milijunaši', anketirao je više od 10.000 bogatih pojedinaca kako bi otkrio njihovu tajnu uspjeha.

- To su normalni, marljivi, svakodnevni ljudi. Većina ih je s vremenom akumulirala bogatstvo donoseći mudre odluke - kaže Chris.

Određeni način razmišljanja pridonio je njihovom uspjehu. Otkrio je da oko 97% anketiranih milijunaša vjeruje da kontroliraju svoju sudbinu. To je mnogo više od 55% opće populacije za koju je Chris utvrdio da ima isto mišljenje.

- Otkrili smo da su milijunaši normalni ljudi. Oni su susjedi, vi možda živite kraj njih, vi radite s njima. Oni su stvarno normalni i marljivi ljudi. Oni nisu milijunaši kakve vidimo na televiziji i nisu onakvi kakve nam ih televizija prezentira. Ovi ljudi su radili uporno i teško dugi niz godina kako bi mogli uštedjeti novac - ispričao je Chris.

Nakon toga naveo je pet stvari kojih se drže američki milijunaši kako bi održavali svoje bogatstvo:

- Naravno, to se nije dogodilo preko noći. Prvo, trebate imati plan. Ti ljudi su inteligentni. Oni su bez obzira na njihovo trenutno bogatstvo i na njihove prihode osmislili plan koji će im koristiti za budućnost. S kojim će doći do novca i koji će im pomoći da taj novac uštede. Drugo, 94% Amerikanaca milijunaša ne žive punim plućima s obzirom na novac kojeg posjeduju. S druge strane 55% normalne populacije isto tako živi. Što znači da je njihov drugi savjet bio - trošite manje i pazite na troškove. Treće, uvijek tražite bolje ponude s kojima ćete uštedjeti novac. Nemojte se zaletavati i plaćati nešto u punoj cijeni ako toliko ne vrijedi (93% Amerikanaca koristi kupone za popuste prilikom kupnje). Tipični američki milijunaš mjesečno potroši nešto više od tisuću kuna na restorane i hranu. Četvrto, smanjite budžet (93% milijunaša Amerikanaca se drži određenog budžeta). To znači da se pridržavaju toga i ne troše izvan budžeta. Fokusirani su na to koliko si odrede da mogu potrošiti. Zadnje, morate se kontrolirati. Ne smijete se dovoditi u situaciju da novac nekontrolirano trošite jer ćete vrlo brzo ostati bez njega. Najbitnije je da se kontrolirate - rekao je Chris, piše CNBC.