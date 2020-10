1.\u00a0Tko je znao da \u017eabe mogu biti tako velike!

Visina ovih životinja šokira: Teško je povjerovati da postoje

Znamo da životinje mogu biti velike ili male i nikad se ne iznenadimo kad vidimo kravu veću od, recimo, psa. Ali, što biste rekli kad biste vidjeli kukca veličine dlana ili zeca koji je veći od prosječnog psa?

<p>Priroda nas uvijek ima s čim iznenaditi, a susret s bilo kojim od ovih životinja sigurno bi vas natjerao da preispitate vlastitu viziju.</p><p>1. Tko je znao da žabe mogu biti tako velike!</p><p>Žaba na ovoj <a href="https://imgur.com/gallery/4QYQc">slici</a> teži nevjerojatnih 25 kilograma. Najveća vrsta žaba su vrsta nazvana Golijat žabe.</p><p>2. Upoznajte ovog flamanskog zeca, velik je koliko i prosječan pas </p><p>Glavna osobina gigantskih pasmina je težina - svi divovski kunići prosječno teže 6 do 12 kg, iako se ponekad susreću pravi 'teškaški' primjerci, poput ovog na<a href="https://imgur.com/AoLSNao"> slici</a>.</p><h2>3. Ovaj nosorošac je ogroman</h2><p>Do odstupanja u veličini kod određenih vrsta kao na <a href="https://external-preview.redd.it/FQP1L6ECrHWiDBH_NJo4cvCdktis9jEWOJmzXLA50Cw.jpg?auto=webp&s=f49c2d27c066f30c7f4c79368f679995e63a7c22">slici</a> najčešće dolazi uslijed određenih genetskih mutacija ili pak poremećajima rasta, kao što je primjerice slučaj i s rekordno visokim ljudima</p><p>4. Ove divovske morske zvijezde pronađene su na Antarktiku</p><p>Morske zvijezde su morski beskičmenjaci iz koljena Echinodermata, razred Asteroidea i obuhvaćaju oko 1700 vrsta. Često su vrlo živih boja. Različitih su veličina - od nekoliko cm do 1 metra, poput ovih na <a href="https://imgur.com/gallery/wIo8o">fotografiji.</a></p><p>5. Neke su krave veće od ljudi</p><p>Krava rekorder u veličini poznati je junac Knickers, s težinom od tonu i pol te visinom od 195 cm.</p><p>6. Nomurine meduze jedna su od najvećih na svijetu</p><p>Veličina odrasle meduze veća je od visine prosječnog čovjeka.</p><p>7. Ovo je Freddy, najviši pas na svijetu</p><p> </p><p>Zbo</p><p>9. Konji Percheron poznati su po nevjerojatnoj visini</p><p>Konj na <a href="https://imgur.com/gallery/zukOO41">fotografiji</a> doista je pravi primjerak svoje vrste.</p><p>10. Divovski slatkovodne raže mogu biti stvarno ogromne</p><p>No, kao što znamo iz slučaja lovca na krokodile, Steve Irvina, i opasne.</p><p>1. Duljina divovskog afričkog kopnenog puža može doseći 20 centimetara!</p><p>U Africi ih smatraju velikim štetočinama, jer uništavaju biljke, a smatraju i da pogoduju širenju bolesti te ih istrebljuju.</p><p>11. Ovaj orao je zapanjujući!</p><p>Veličina im varira od 40 cm i 500 grama kod vrste nikobarski orao zmijar (Spilornis klossi), do 6,7 kg i 100 cm kod filipinskog orla. poput ovog na fotografiji.</p>