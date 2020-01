Vizažist slavnih žena otkriva 5 ključnih savjeta za svaki dan

Rupert Kingston, 46-godišnjak iz Buckinghamshirea, suosnivač je kompanije Delilah kozmetika te već godinama radi na snimanjima modnih kampanja. Iako je danas sve više make-up proizvoda, Kingston ističe kako je važno limitirati svoju kozmetičku torbicu na ono osnovno te znati birati make-up proizvode koji odgovaraju tipu kože.

Manje je više, ističe Kingston. Većina make-up podloga nije namijenjena slojevitom šminkanju, stoga treba obratiti pažnju na to prije samog početka. Previše šminke na licu rezultirat će pretjeranom isticanju bora, jer će višak ući u one fine linije i istaknuti ih.

Bolje je nanositi teksturu koja je bogata pigmentom, u manjoj količini. Idealno je malo korektora na obrazima i čelu, lagani potez rumenilom svježe nijanse i sjajilo u nijansi boje usana koja će izgledati prirodno.

Pri biranju make-up proizvoda vodite se „pravilom suprotnosti“. Ako je koža suha, trebaju joj proizvodi koji je vlaže i daju joj hidrataciju. Isto vrijedi i za šminku. Suha koža treba kremasto rumenilo, tekuće sjenilo za oči i toniranu podlogu koja intenzivno hidratizira. Masnoj koži odgovaraju kompaktni puderi, suhi bronzeri i rumenila te puderi u prahu, sugerira iskusan majstor šminke.

Ne bojte se dugotrajnih formula. Kako biste izbjegli panda-oči, predlažem vodootporna sjenila i tuševe za oči. Mnoge žene smatraju da takve teksture neće moći skinuti s kože, no to nije istina, već će samo imati dugotrajniji make-up. U tom slučaju treba koristiti skidač šminke na bazi ulja koji su ugodni za kožu te nema potrebe za navlačenjem kože pri čišćenju. Jedino ne inzistiram na „waterproof“ maskarama, većina danas ih je otporna na vodu, tako da je to dovoljno.

Navečer aplicirajte teže kreme, a tijekom dana lakše, koje vam daju osjećaj neopterećenosti. Probajte svoju dnevnu kremu na gornjem djelu dlana. Ako koža izgleda mekano i nježno, to je ok. Ako djeluje samo sjajno i masno, ta formula nije za dan. Ulje iz dnevne kreme neće se dobro slagati s vašom šminkom.

Koristite primer, to nije samo još jedan sloj na vašoj koži. Formule za njegu koža upija, ne želite da isto radi sa šminkom. Primer je ta fina barijera između kože i šminke koja će se pobrinuti da sve ostane na svom mjestu, što je duže moguće. To ujedno znači da ćete trebati manje šminke i sve skupa će izgledati prirodnije.

Naučite čemu služi četka za make-up. Znam da je praktičnije koristiti prste, ali kistovi nam daju brzinu i jednostavnost te dotiču ona sitna mjesta na licu. Prstima možemo make-up aplicirati neravnomjerno, na nekim područjima ima ih više, na nekima manje, što stvara neujednačen ten. Make-up nanesen kistovima će trajati dulje, a to posebno vrijedi za tekuće i kremaste teksture poput pudera i ruževa.

