Vječni crni kaput simbolizira luksuz, ali i zavodljivost žene

Kvalitetan vuneni kaput najpametnija je zimska modna investicija, a ako je k tome i crn, osigurani ste godinama.

Taj komad od debele vunene tkanine, koji štiti od hladnoće i nosi se preko svih slojeva odjeće, dugih rukava i dužine od ispod bokova na niže, po toj definiciji masovno se nosi od 15. stoljeća. Do tada su ulogu kaputa uglavnom imali plaštevi koji su se kopčali ukrasnim kopčama i imali kapuljaču. Crna je bila rezervirana za odjeću kraljevskih obitelji, plemstva, svećenstva i sudstva, a u 19. stoljeću, u vrijeme vladavine britanske kraljice Viktorije, crna se počela nositi i u ostalim društvenim krugovima, ponajviše intelektualnim.

Na to je utjecala kraljičina odluka da nakon smrti princa Alberta, u znak žalovanja, do kraja života nosi samo crno, a to razdoblje je, prema njoj, dobilo naziv viktorijansko doba. Postojale su trgovine koje su prodavale samo crninu pa su u skladu s tim trendom i kaputi postali tamniji i smirenijeg izgleda. Tad su se u ženskoj modi počeli nositi kaputi slični muškima, na kojima se pojavljuju vidljivi džepovi i efektna kopčanja. Sličan izgled kaputa nosimo i danas, a crna odaje dojam luksuza i mističnosti, kao što je to bilo i kroz povijest.

Ta se boja najčešće vezuje uz negativne konotacije i žalovanje, ali nije pravilo, jer u nekim azijskim zemljama takve osjećaje simbolizira bijela. Crnom odjećom ističete osobnost i po potrebi naglašavate autoritativnost ili zavodljivost, a crni jednostavan kaput možete kombinirati u bezbroj formalnih i neformalnih prigoda te uklopiti u razne stilove.

Kombinirate li ga uz različitu trendi odjeću, modne dodatke i boje, rijetki će primijetiti da ste godinama u istom kaputu. Stoga je njegova cijena više nego opravdana.

ZORANA PLENKOVIĆ, DIZAJNERICA NAKITA

“Nosim kaput D&G, torbu Prada i čizme Sergio Rossi. Idem na poslovni sastanak.”

Foto: Goran Čižmešija

SIMONA MARIĆ, PRAVNICA

“Nosim kapu Soel by Sonja Lamut, kaput i hlače Zara, a torba je J.W. Anderson. ‘Sredila’ sam se jer mi posao to nalaže, crno daje dojam ozbiljnosti, a kapa to sve razvedrava.”

Foto: Goran Čižmešija

MONIKA ZUBANOVIĆ, STUDENTICA EKONOMIJE

“Nosim naočale Ray Ban i kombinaciju iz Zare. Mislim da se nisam sredila, samo sam nabacala stvari na sebe.”

Foto: Goran Čižmešija

DOROTEA RADIĆ, MAGISTRA EKONOMIJE

“Nosim kaput Max Mara, vestu Sandro, torbu Danse Lente, a kapa i čizme su Zara. Ovo je više casual izdanje, ravno sam s pilatesa, ali kad imaš nekoliko dobrih komada uvijek djeluješ sređeno.”

Foto: Goran Čižmešija

ANDREA MUKIĆ, PRAVNICA

“Nosim kaput i hlače iz dućana LeMode u Importanneu, torbu Calvin Klein i čizme Guliver. Volim minimalistički stil, zagasite tonove i asimetrične krojeve. Ne biram brendove, nego kupujem kako mi se svidi.”