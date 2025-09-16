Vječni pesimisti: Ovo su najnesretniji znakovi Zodijaka

10. VODENJAK Često se distancira od vlastitih emocija i fokus stavlja na ideje i budućnost. To mu pomaže da ne tone u melankoliju, jer život promatra s distance i traži smisao u širem kontekstu. Sreća mu dolazi iz stvaranja i inovacija, pa ga neuspjesi manje pogađaju od drugih. Najbolje se osjeća kad može doprinijeti zajednici ili raditi na nečemu progresivnom. | Foto: Fotolia