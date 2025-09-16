Vječni pesimisti: Ovo su najnesretniji znakovi Zodijaka

Tuga i neugodne emocije dio su ljudskog iskustva, ali ne doživljavaju svi sveprožimajuću maglu depresije. Za neke horoskopske znakove ona je poznat osjećaj, kojeg često osjećaju zbog urođenih karakternih i nebeskih utjecaja
U nastavku pogledajte rang listu od najsretnijeg do najnesretnijeg horoskopskog znaka.
12. STRIJELAC Vječni je optimist i filozof zodijaka. Njegova vjera u život i sklonost slobodi pomažu mu da čak i u teškim trenucima pronađe smisao. Putovanja, nova iskustva i potraga za znanjem čine ga sretnim i ispunjenim. Njegova sposobnost da u svemu pronađe lekciju i da se brzo okrene budućnosti čini ga znakom koji najlakše održava osjećaj životne radosti.
11. OVAN Pun je energije i ne dopušta sebi da se dugo zadržava u tuzi. Kad naiđe na problem, njegova prva reakcija je akcija, a ne samosažaljenje. Iako ponekad naglo planu, jednako brzo se smiri i nastavi dalje. Hrabrost i entuzijazam daju mu sposobnost da u svakom padu vidi priliku za novi početak.
10. VODENJAK Često se distancira od vlastitih emocija i fokus stavlja na ideje i budućnost. To mu pomaže da ne tone u melankoliju, jer život promatra s distance i traži smisao u širem kontekstu. Sreća mu dolazi iz stvaranja i inovacija, pa ga neuspjesi manje pogađaju od drugih. Najbolje se osjeća kad može doprinijeti zajednici ili raditi na nečemu progresivnom.
9. LAV Uživа u pažnji i kada mu ona nedostaje, osjeća se nesretno. Ipak, njegova unutarnja snaga i ponos ne dopuštaju mu da dugo ostane u lošem raspoloženju. Zna slaviti život i pronalaziti razlog za radost čak i u teškim trenucima. Harizma i toplina čine ga osobom koja prirodno privlači pozitivne situacije.
8. VAGA Stalno teži ravnoteži i miru, pa je nesklad posebno pogađa. Kada ne može donijeti odluku, često osjeća frustraciju i nesigurnost. Unatoč tome, ljubav prema ljepoti i harmoniji daje joj mnogo trenutaka zadovoljstva. Dobri odnosi i estetsko okruženje ključni su za njenu sreću, a šarmantna priroda često joj otvara vrata do pozitivnih iskustava.
7. BLIZANCI Uvijek su u pokretu, s nemirnim umom koji stalno traži novu stimulaciju. Zbog toga im zna nedostajati unutarnjeg mira i lako se osjećaju nezadovoljno. Međutim, njihova prilagodljivost i društvena priroda pomažu im da se brzo oporave. Rijetko ostaju dugo zaglavljeni u tuzi jer znaju skrenuti pažnju na nove ljude i događaje.
6. BIK Traži sigurnost i stabilnost, a kad to izmakne, gubi tlo pod nogama. Tvrdoglavost ga ponekad sprječava da napravi promjene koje bi mu pomogle da se osjeća bolje. No prizemljenost i sposobnost uživanja u malim stvarima, poput hrane, ljubavi i prirode, vraća mu osjećaj zadovoljstva. Iako zna zapasti u stagnaciju, snalažljiv je u pronalaženju radosti u svakodnevici.
5. DJEVICA Kritična je i analitična, pa često vidi probleme i kada ih nitko drugi ne primjećuje. Perfekcionizam joj stvara osjećaj da ništa nije dovoljno dobro, što vodi do tjeskobe i nesigurnosti. Ipak, sposobna je organizirati život i pronaći rješenja kad osjeti pritisak. Njena nesreća nije toliko duboka koliko uporna, jer teško može utišati vlastiti nemirni um.
4. JARAC Živi pod stalnim pritiskom uspjeha i dužnosti. Osjećaj odgovornosti tjera ga da radi više nego što može podnijeti, a sreća mu se čini kao luksuz za koji nema vremena. Često nosi osjećaj da bez napornog rada ne vrijedi dovoljno, što ga iznutra čini nezadovoljnim. Iako ga drugi vide kao hladnog, u sebi skriva duboku tugu i osjećaj tereta.
3. ŠKORPION Sve doživljava intenzivno, a njegova unutarnja snaga zna biti i teret i dar. Vrlo teško zaboravlja povrede i dugo u sebi nosi osjećaj izdaje. Strastvena priroda donosi mu velike uspone, ali i duboke padove. Kada ga obuzmu negativne emocije, teško pronalazi mir, no upravo kroz takve krize često doživi unutarnju transformaciju.
2. RAK Izrazito su vezani za obitelj i prošlost. Njihove uspomene često im otežavaju da krenu dalje i lako upadnu u nostalgiju ili tugu. Kada se razočaraju, povuku se u sebe, ali i dalje snažno proživljavaju sve emocije. Njihova sreća uvelike ovisi o osjećaju sigurnosti i stabilnim odnosima, pa kada toga nema, skloni su dubokom osjećaju nesreće.
1. RIBE Poznate su po osjetljivosti i dubokoj empatiji. Često osjećaju tuđu bol jednako snažno kao i vlastitu, što ih iscrpljuje. Njihov bogat unutarnji svijet zna ih povući u maštarije, a stvarnost im se tada čini teškom i nepravednom. Sklone su melankoliji i osjećaju bespomoćnosti, iako u sebi nose veliku duhovnu snagu i inspiraciju za stvaranje.
