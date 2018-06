Vjerovanja: Ako trudnica žudi za slatkim, na putu je curica

Ako trudnica nosi nisko i široko, na putu je muška beba, kad je trbuh zaokružen visoko, rodit će se curica, znale su reći naše bake. Ako buduća majka tijekom trudnoće ima jaku žudnju za slatkim, primjerice sladoledom ili kolačima, na putu je curica.

Buduće majke dječaka u trudnoći žude za slanom i kiselom hranom, pa nerijetko navale na kisele krastavce. Ako trudnica ima čisti ten, te lošu cirkulaciju u nogama, odnosno hladna stopala, rodit će dječaka, a ako u prvim mjesecima trudnoće osjeća jake mučnine, nosi djevojčicu... Sve je to dio starinskih vjerovanja koja su našim majkama još govorile naše bake za vrijeme slatkog iščekivanja. One same, davno prije pojave ultrazvuka na taj su način predviđale spol djeteta, no danas ultrazvuk već nakon 18. tjedna trudnoće s prilično visokom sigurnošću može otkriti spol djeteta u majčinom trbuhu.

Sve nabrojane "metode" predviđanja spola djeteta ili izbora spola djeteta i prije začeća mogu biti dobra zabava i možemo ih pokušati primijeniti ako nisu štetne po majku i dijete, no nema znanstvenih dokaza da mogu dati rezultate, upozorava ginekolog dr. Predrag Đurić iz Zagreba.

Foto: Dreamstime

Istina, precizno određivanje spola nerođenog djeteta za znanstvenike danas više ne spada u budućnost, već u sadašnjost, no znanost je puno više koncentrirana na otkrivanje nasljednih bolesti ili poremećaja, nego na pitanje spola, dodaje. - Sigurno određivanje spola djeteta moguće je putem amniocenteze, kao i putem placentocenteze gdje se relativno invazivnim metodama dobije siguran nalaz kariotipa, tj. svih 46 kromosoma, te se putem toga može precizno odrediti spol, kao i neke nasljedne bolesti vezane za kromosome, npr. Downov sindrom, Patauov sindrom te Edwardsov sindrom. Otkriva se sve više bolesti vezanih uz gene, a samim time moći će se i poboljšati liječenje tih bolesti koje je za sada poprilično neuspješno.

- Boja očiju, mislim, da za sada nije u fokusu istraživača, već genska terapija, jer se smatra da je broj nasljednih bolesti vrlo velik, i iako pogađa mali broj ljudi, zbog velikog broja bolesti i do pet posto populacije može imati neku nasljednu bolest. Jedan od interesa je liječenje dijabetesa, na primjer, jer je riječ o bolesti koja pogađa vrlo velik broj ljudi, a mogla bi se liječiti genskom terapijom.

Metoda dr. Shettlesa zasad najbolje potkrijepljena dokazima

Metoda dr. Shettlesa, koju je 60-ih godina prošlog stoljeća razvio dr. Landrum Brewer Shettles, inače pionir umjetne oplodnje, opisana u njegovoj knjizi "Kako izabrati spol vašeg djeteta", zasad ima najviše znanstvenih dokaza. Teorija se bazira na činjenici da postoje dvije vrste spermija: spermij s X kromosom i spermij s Y kromosom. Žensko jajašce je uvijek X kromosom. Spol djeteta određuje se tijekom začeća, odnosno ako jajnu stanicu oplodi spermij s X kromosom, dobiti ćete djevojčicu (XX), a ako spermij sadrži Y kromosom, začet ćete dječaka (XY). Shettelsova metoda zapravo proizlazi od činjenice da X kromosom spermij i Y kromosom spermij imaju različita svojstva. Spermiji koji će začeti djevojčicu (X kromosomi) su veći i sporiji, ali lakše prežive u cervikalnom okruženju. Mogu se zadržati do pet dana čekajući jajašce. Muški spermiji (Y kromosomi) su manji i pokretljiviji, ali nisu otporni i vrlo često umiru u roku dva dana (čak i prije ako je visoka pH kiselost vaginalne flore), što je jedno od objašnjenja za to što se rađa više ženske djece.

Shettlesova metoda za začeće curice:

- Trebali biste imati odnos 2 1/2 do 3 dana prije ovulacije, kako bi Y spermiji umrli prije nego što jajašce bude otpušteno za vrijeme ovulacije. Žena ne bi trebala imati orgazam jer to čini vaginu manje povoljnom za X spermije, koji vole kiseli okoliš. Žena bi neko vrijeme trebala mjeriti bazalnu temperaturu, kako bi mogla procijeniti kada će ovulirati. Da biste pogodili baš vrijeme koje dr. Shettles preporučuje, možete imati odnose od zadnjeg dana menstruacije, pa dva do četiri dana prije nego što pretpostavljate da ćete ovulirati. Preporučuje se misionarski položaj. Vrlo je važno da imate redovite odnose i da muškarac ejakulira jer česta ejakulacija prirodno smanjuje broj spermatozoida, za što je dr. Shettles vjerovao da pogoduje začeću ženskog djeteta.

Foto: Dreamstime

Shettlesova metoda za začeće dječaka:

Koristite seksualne položaje s dubokom penetracijom i imajte spolni odnos što je moguće bliže ovulaciji. Idealno vrijeme bilo bi 12 sati prije ovulacije. Žene bi trebala imati orgazam, idealno bi bilo neposredno prije, ili u isto vrijeme kao i partner, čime se povećava lužnatost vaginalnog okruženja, što je pogodno za Y spermije. Ako pratite bazalnu temperaturu, najbolje vrijeme za seks je pad temperature prije njenog naglog porasta. Također, muškarac koji sa ženom želi začeti dječaka trebao bi apstinirati 5-6 dana prije ovulacije, da poveća broj spermija. Muškarac bi trebao nositi bokserice, izbjegavati tople kupke i saune. A pola sata do petnaest minuta prije seksa, muškarac može popiti jaču kavu. Dr. Shettles vjeruje da kofein daje dodatni poticaj Y spermijima.

TRADICIONALNA VJEROVANJA O ZAČEĆU

Otkucaji bebinog srca

I prije 18. tjedna trudnoće moguće je, navodno, odrediti spol djeteta po brzini otkucaja bebinog srca. Ako djetetovo srce kuca više od 140 otkucaja po minuti na putu je curica, a ako je manje od 140, u trbuhu se skriva mali dečko, pokazuju neka istraživanja. No, ni za njih nema dovoljno znanstvenih dokaza, pa ih uzmite s dozom – humora.

Snovi kažu – suprotno

Staro je vjerovanje da će trudnica koja sanja djevojčicu roditi dječaka. I obrnuto: ako sanjate dječaka, velika je vjerojatnost da ćete roditi curicu. Ta se metoda pomalo oslanja na podsvijest, odnosno na to da će buduća majka sanjati spol djeteta koje želi, s obzirom da jedno već nosi pod srcem.

Ujaci su poželjni

Corry Gellatly, znanstvenik sa Sveučilišta Newcastle, analizirao je obiteljska stabla 927 obitelji te utvrdio da će za muškarce koji imaju više braće biti veća vjerojatnost da i sami dobiju sinove, dok će muškarci koji imaju više sestara vjerojatnije imati kćeri. No, taj je obrazac više prisutan kod jačeg spola, a u obzir dolazi samo očeva strana.

Foto: Dreamstime

Miris češnjaka

Stari ljudi govorili su da kada se trudnica najede češnjaka te se nakon par sati osjeti njegovo isparavanje iz tijela, sigurno nosi dječaka. Ako, pak, nema mirisa, na putu je djevojčica. No, oprezno s tom metodom, jer, bez obzira na to koliko je inače zdrav, veće količine češnjaka u trudnoći mogu vam loše sjesti na želudac.

Stolci i pribor za jelo

Postoje dvije varijante. Jedna uključuje nož i škare, a druga žlicu i vilicu.

Na jedan stolac treba sakriti ispod jastuka, ili pak umotati u krpu, nož ili vilicu, a na drugi stolac škare ili žlicu. Ako trudnica izabere stolac gdje je nož/vilica, bit će dečko, odnosno ako izabere škare/žlicu, dolazi djevojčica.

Prsten na koncu

Stari ljudi često su se u brojnim predviđanjima služili tehnikom viska, pa je tako bilo i kod predviđanja spola. Tako se znalo staviti vjenčani prsten na konac i držati ga za vrh konca iznad trbuha – ako bi se prsten počeo kretati u krugovima, to je bio znak da se očekuje djevojčica. Ako se, pak, prsten kreće lijevo-desno, rodit će se dječak.

ŠTO KAŽU JOŠ NEKA STARA VJEROVANJA

Moguće je da nosite djevojčicu ako:

• osjećate žudnju za slatkim ili voćem

• vam trbuh izgleda više kako lubenica, a manje kao košarkaška lopta

• imate česte mučnine

• se vaša lijeva dojka čini veća od desne

• imate potrebu spavati na desnom boku

• vam se pogorša ten

• su vam nokti slabiji i više pucaju nego prije

• vam se lice zaokružilo

• ne želite jesti koricu na kruhu

Foto: Dreamstime

Moguće je da nosite dječaka ako:

• osjećate želju za slanom ili kiselom hranom

• nosite nisko i prema naprijed

• vam trbuh više izgleda kao košarkaška lopta nego lubenica

• nemate jutarnje mučnine

• vaša desna dojka izgleda veća od lijeve

• radije spavate na lijevom boku

• vaši nokti rastu brže i jači su nego prije

• vaše lice djeluje duže i uže, a ne okruglije

• želite jesti radije koricu kruha