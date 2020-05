Danas je dan Svete Korone! Ona štiti ljude od raznih bolesti

Kada se svijetom raširila pandemija koronavirusa vjerske stranice, svećenici i časne sestre na društvenim mrežama krenuli su dijeliti molitve svetoj Koroni.

U Hrvatskoj je molitvu svetoj Koroni među prvima podijelio karizmatik fra Smiljan Kožul napisavši da se njoj utječe u vremenu epidemija i virusa. Do tada su samo rijetki znali za štovanje toj svetici koja se u Hrvatskoj slavi i pod imenom Stjepana ili Štefica, a spomendan joj je na današnji dan, 14. svibnja. No, sveta Korona ili sveta Štefica nemaju baš nikakve veze s koronavirusom osim što je sveta Korona zaista službena zaštitnica od raznih epidemija. Ali, ljudi joj se mole i za zaštitu od razornih oluja, a službena je zaštitnica mesara.

Što se tiče poveznice s koronavirusom, korona znači kruna, odnosno ‘Stephana’ znači okrunjena. Kruna je, pak, odavno, bila prikazivana kao primjer vjernosti katoličkoj vjeri. Europski car, Oton III. donio je relikvije svete Korone u njemački Aachen, koji je bio na području moćne Franačke. U Prag su, pak, njezine relikvije dospjele za vrijeme cara Karla IV. Na ikonama je ponekad prikazana kao ona koja jednom rukom drži kutiju sa tajnovitim (misterioznim) blagom, dok istovremeno drugom ispruženom rukom, daje novčić odbačenom prosjaku.

Treba svakako napomenuti da sveta Korona nije lik iz izmišljene bajke, nego stvarna osoba koja je živjela u jednome djeliću ljudske povijesti, između Sirije i Egipta, a štuju ju armenska, etiopska i pravoslavna Crkva. No, malo je biografskih podataka o njoj, zna se tek da je rođena oko g. 160. u današnjem Egiptu, da se vrlo rano udala za rimskoga vojnika Viktora iz Sijene, s kojim je u Siriji podnijela mučeničku smrt u sedamnaestoj godini jer se nije htjela odreći Isusa Krista. Njezin suprug također je proglašen svetim i štuje se kao sveti Viktor Sijenski.

Nakon što je proglašena sveticom vrlo brzo je njeno ime postalo slavno izvan granica Bliskog istoka posebno u zaštiti od epidemija. U čast njoj građene su crkve, velike svečanosti organizirale su se na njen dan, no potom je pala u zaborav. Danas je rijetko štuju, osim možda u Austriji i istočnoj Bavarskoj. Jedan austrijski gradić s nešto više od 300 stanovnika kod Neukirchena dobio je ime upravo po njoj – St. Corona am Wechsel. U Italiji je također štuju, poznata je u Vicenzi, ali najveličanstvenija od svih crkava posvećenih svetoj Koroni nalazi se na Spiazziju na 774 metra nadmorske visine nad dolinom Adigena u gornjoj Italiji u biskupiji Verona. Prema starim zapisima oko 1000. godine na području Balda živjeli su redovnici pustinjaci povezani s opatijom San Zeno u Veroni pa je 1200. godine na tom mjestu podignut samostan i kapela sv. Marije Montebaldo. Do njih se dolazilo opasnom stazom u stijeni.

Prema pričama svetište svete Korone nastalo je 1522. kad je njezin kip čudesnom anđeoskom intervencijom prebačen i spašen s otoka Rodosa, kojega je pustošila muslimanska vojska Sulejmana II. Izgradnja nove i veće crkve četiri metara iznad prijašnje, koja je ugrađena u prezbiterij, započela je g. 1625., a dovršena je 1685. Hodočasnici dolaze tijekom cijele godine i mole joj se za uslišanje molitvi.

Foto: REUTERS/PIXSELL Relikvije sv. Korone i sv. Viktora Sienskog danas se nalaze u blizini Ancone, talijanskoga grada. I danas postoje mjesta nazvana po njoj, posebno u Njemačkoj. Posebno se slavi u crkvama na području Austrije, gdje su podignute mnoge kapelice upravo njoj u čast.

Priča se da je Korona bila mlada, simpatična, bistra i stidljiva djevojka, koja se vrlo brzo udala za rimskog vojnika Viktora iz Siene. Viktor Sienski je okrutno ubijen, kao i Korona. Za vrijeme progona okrutnoga cara Antonija Pia završila je tragično svoj nježan mladenački život. Postoje teorije da je ubijena za vrijeme cara Dioklecijana, no povjesničari su mišljenja da je to ipak prije bilo od ruke Antonija Pia jer je štovanje svetice počelo upravo u Siriji. Krenule su i legende o svetici, a jedna grčka legenda govori da je sveta Korona pogubljena sa Viktorom u sirijskom Damasku! Ipak, legenda ima više inačica, kao i mnoge druge legende kroz ljudsku povijest. Kao mjesto završetka njihovog života, spominje se i Antiohija, velika Aleksandrija sa područja Egipta.

Molitva svetoj Koroni - napisao Mile Prpa

O, sveta Korono, mučenice i zagovornice pred Bogom, moli za nas i zaštiti

nas u ovoj dolini suza od nevidljivih sila mraka koje po cijelom svijetu

siju smrt pod tvojim svetim imenom.

O, sveta Korono, svjetlosnim prstenom tvoga imena opasano je Sunce,

pokreni taj krug svjetlosti neka nas rasvijetli u našim dušama, a posebno

da zaštiti i naša tijela od bolesti opasnog koronavirusa. Neka pred Bogom,

tvojom molitvom, nevidljive sile zla budu poražene od te silne

Božje svjetlosti.

O, sveta Korono, zaštitnice od svih mogućih epidemija, već dvije tisuće

godina, ti zaustavljaš te opake bolesti, pomogni nam i danas u našoj teškoj

kušnji.

O, sveta Korono, skini obruče zla koji su sa svih strana zlokobno

opasali cijeli svijet, i ponovno uz Božju pomoć, opasaj cijelo čovječanstvo

presjajnim prstenom Božje mudrosti.

O, sveta Korono, narod te se sjeća u velikim nevoljama, pomogni nam

svojim zagovorom pred Bogom, da od sve Božje djece

ukloniš opaku smrtnu opasnost koja se na nas sve nadvila.

Kako danas, tako i u vijeke vjekova.

Amen!

