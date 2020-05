Vlasnica 'Torte i to': Nepravda je, ako treba uklonit ću cvijeće

Vlasnica tvrtke Torte i to Martina Živković dobila je od zagrebačkog Gradskog ureda za prostorno uređenje poziv na očitovanje na prijavu zato što je posadila cvijeće na javnoj zelenoj površini u Zagrebu.

Kako stoji u pozivu, gospođu Živković netko je anonimno prijavio uz fotografiju s Facebooka na kojoj je navedeno da s Borisom Novkovićem sadi cvijeće na kazeti drveta u Preradovićevoj ulici ispred broja 14.

Na svom Facebooku, Martina Živković je napisala:



'Da li je moguće da ovo nekome smeta?

Stigla je anonimna prijava u kojoj se traži kažnjavanje počinitelja sađenja u Preradovićevoj 14 i vraćanje javne zelene površine u prvobito stanje.

Komunalno redarstvo mi je dalo 8 dana da se očitujem.

Uz nevjericu da tako nešto može nekome smetati, ne vjerujem niti da je jedna institucija išla po tome postupati, trošiti novce na papir i poštarinu. Da li se postupa po zdravom razumu ili se zaista reagira na svaku anonimnu prijavu?

U razrušenom gradu, mjesec dana nakon potresa, s užitkom i od srca smo Boris i ja odlučili pokloniti Gradu i građanima jedan mali kutak optimizma, unijeti malo života, podignuti raspoloženje... Ljudi koji su prolazili bili su inspirirani time, slikali su nas, govorili da će i oni napraviti isto čim prođe corona.

Nikad nijedan post nisam vidjela na fb koji je imao isključivo pozitivne komentare kao taj u grupi Potres u Zagrebu - Svi mi u centru

Zato vas lijepo molim dragi susjedi, prijatelji, odvjetnici, savjete i naputke kako se na ovo očitovati... jer ja za to kaznu neću platiti, niti ću ikada počupati biljku koja raste i nikome ne smeta.'

Uz svoj post objavila je i fotografije kako je to izgledalo prije, a kako nakon sadnje.



Da li je moguće da ovo nekome smeta? Stigla je anonimna prijava u kojoj se traži kažnjavanje počinitelja sađenja u... Objavljuje Martina Zivkovic u Srijeda, 13. svibnja 2020.

U pozivu na očitovanje stoji i to da je Člankom 2. stavak 1. alineja 3 određeno da su javne zelene površine, parkovne staze, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, kazete sa stablima i grmljem, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i slično;



Člankom 95. stavak 1. točka 10 određeno je da je radi zaštite javne zelene površine zabranjeno poduzimanje neovlaštenih zahtjeva (sadnja bilja i slično).

U komentarima ispod posta gospođe Živković većina je izrazila razočaranje.

'Suludo', 'Pa jel moguće??','Kafkijanski i sramotno', 'Žalosno' i 'Nevjerojatno' su većina komentara.

Među komentarima su bile i fotografije da se takvo nešto u Parizu potiče.

Na pitanje kako se osjeća zbog svega, Martina nam je ispričala:

- Nisam uzrujana, ugostitelj sam, pokušavamo preživjeti, imamo i drugih briga. Ovo mi je nepravda za koju smatram da se nije trebala dogoditi. Ljuti me to, i želim da se zna za to.

- Platit ću kaznu, ako je dobijem. Ne želim kršiti zakon. Ako mi kažu da to vratim u prvobitno stanje, ja ću to vratiti - dodala je.

Vrt nam je bio ispušni ventil, da nešto lijepo napravimo. Nama se nije dogodila korona, nama se dogodio potres. Krov nam je oštećen, prokišnjava mi u stanu. Alpinisti su bili i otišli jer se jedan auto nije mogao maknuti. Molili smo komunalne redare da nam pomognu, ali nisu. I onda su nas prijavili zbog vrta. Smatram da je ovo jednostavno nepravda u tom svemu. Firma mi je zatvorena, 30 ljudi mi je na plaći. Sve je to proizašlo iz traume od potresa - ispričala je Martina čiji su se lokali sada zbog pandemije korona virusa morali zatvoriti.

Dodala je i da joj se puno ljudi danas javilo i da svi žele pomoći.

