Vlasnik Tattoorrooma: 'Naš rad postaje dio nečijeg identiteta'

Tetoviranje je moj život, poslije Matee, naravno. Bez nje ne bih imao ništa, rekao je Ivan Leš (32), zagrebački tattoo majstor i vlasnik studija Tattoorroom, za kojeg tetoviranje nije samo posao – ono mu je sve na svijetu. No, prije nego što je igla postala njegovo oruđe, u njegov život je ušla Matea (31), njegova supruga i najveća podrška.

Zagreb: Ivan i Matea Leš, vlasnici zagrebačkog tattoo studija Tattoorroom | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Njihova priča počela je prije deset godina, na prijemnom ispitu za fakultet na studiju krajobrazne arhitekture.

- Bila je to ljubav na prvi pogled. Ali ubrzo sam saznala da ima curu. Bilo mi je teško, ali sam mislila da nam jednostavno nije suđeno - prisjetila se Matea. Kako je kazala, vrijeme je prolazilo, ali osjećaji nisu nestali.

- Na jednom studentskom partyju taman je prekinuo s curom. Bio je zadužen za točenje pića, a ja sam ga uporno naručivala samo kako bih ostvarila interakciju s njim. Na kraju sam popila malo previše i sjela jer više nisam mogla stajati. Njegova prijateljica mi je prišla i oslovila me s 'Lidija'. Kad sam rekla da nisam Lidija, objasnila mi je da je to nadimak koji mi je dao Ivan. Shvatila sam da zna tko sam i to me razveselilo - kroz smijeh priča Matea.

Te godine Ivan je donio dvije velike odluke – ušao je u vezu s Mateom i kupio svoju prvu opremu za tetoviranje.

- Prva osoba koju sam tetovirao bio sam ja, zatim Mateu i prijatelje s faksa. Isprva je bilo zastrašujuće jer ovo nije nešto što možeš naučiti u školi. Putovao sam, učio od starijih kolega i dugi niz godina brusio svoj stil - kaže Ivan.

Danas vodi uspješan tattoo studio u Zagrebu, a najvažnije mu je da ljudi iz njega izađu sretni i zadovoljni.

- Neki se boje igle, drugi se dvoume jer je tetovaža trajna. Ja dajem 110 posto sebe za svaku osobu, čak i ako to znači produženo radno vrijeme. Perfekcionist sam i želim da svaka tetovaža bude savršena - rekao je.

Tetovaže su, kaže Matea, umjetnost kojoj ljudi često ne pridaju dovoljno značaja.

- Kad nekome kažemo što radimo, često pitaju 'A što još radite uz to?'. Ne shvaćaju koliko je ovo težak posao. Ivan dnevno primi i po petero ljudi, a kod kuće crta dizajne za iduće klijente. Ne kopiramo tuđe radove, već stvaramo vlastite. To zahtijeva puno vremena. Kreativnost se ne može forsirati, ponekad je potrebno uzeti pauzu i napuniti baterije. Uvijek zagovaram važnost mentalnog zdravlja i brige da ne dođe do burn outa - kazala je.

Putovanja im pomažu u tome jer uče nove tehnike, upoznaju nove ljude i pronalaze inspiraciju. Tako su, primjerice, u Kanadi vidjeli tattoo studije koji odskaču od stereotipa mračnih, alternativnih prostora.

- Htjeli smo stvoriti studio u kojem će se ljudi osjećati opušteno. Tetoviranje ne bi smjelo imati stigmu – ovo je umjetnost. Danas se tetoviraju svi - kaže Matea.

Dolaze im klijenti svih generacija.

- Nedavno nam je došao gospodin od 70-ak godina po svoju prvu tetovažu. Rekao je da je prvi u obitelji koji se tetovirao. Volimo vidjeti kako se kultura tetoviranja širi i kako naš rad postaje dio nečijeg identiteta - dodaje Ivan.

Tetoviranje je, kažu, puno više od crtanja po koži – to je intiman proces koji spaja ljude.

- Mnogi nam se kasnije javljaju i ispričavaju ako su se tetovirali negdje drugdje. Nama to ne smeta, bitno je da su zadovoljni. Imamo prijatelje koje smo upoznali preko tetoviranja, a jedan od njih nas je čak i vjenčao. Tetovaže su zaista više od ukrasa, one su poveznice - kazala je Matea.

- Ljudi se opuste dok ih tetoviraš i onda s tobom podijele jako intimne i privatne stvari. To ponekada za biti isto iscrpno, ali uživam u svakom razgovoru - dodao je Ivan.

Otvaranje studija, kako su kazali, nije bilo lako.

- Mnogi nisu vjerovali da ću uspjeti. Nisu shvaćali da se od ovoga može živjeti. Ali Matea jest. Ona je bila uz mene od samog početka. Znala je koliko ovo volim i koliko se trudim svakim danom biti sve bolji i bolji. Tek kad su vidjeli koliko radimo, obitelj i prijatelji su shvatili koliko je ovo ozbiljno - priznao je Ivan.

Matea je dodala da je njegov talent bio očit još u vrijeme studentskih dana.

- Uvijek je ulagao puno truda u svoje crteže, osobito u tehniku točkanja, koju danas koristi u tetoviranju. Ispalo je da mu je studij krajobrazne arhitekture itekako pomogao - našalila se Matea.

Danas je njihov studio mjesto gdje nastaju priče, emocije i trajni umjetnički izrazi. A Matea i Ivan su dokaz da je moguće spojiti ljubav i strast prema poslu i pritom stvarati nešto neizbrisivo.