Vodeni sportovi i bicikliranje za ljude s problemima u koljenima

Da biste spriječili bol u koljenima, najprije skinite višak kilograma pa postupno počnite vježbati.

- Bol u koljenima često nastaje kad čovjek, vježbajući (najčešće trčanjem), želi skinuti nakupljene kilograme, što je pogrešno.

Prvo bi kilograme trebao regulirati prehranom pa umjerenom aktivnošću postupno privikavati mišićno-zglobni sustav na veća opterećenja - objašnjava magistra kineziologije Ana-Marija Jagodić Rukavina, inovatorica Body tehnike iz PBS Centra sportske izvrsnosti.

Dodaje da svaki kilogram viška drastično povećava pritisak na gležnjeve, koljena, kukove i kralježnicu te vrlo često stvara bolne probleme. Upravo iz ovog i proizlazi pogrešno shvaćanje - da tjelesna aktivnost oštećuje koljena.

Foto: Dreamstime

- Koljeno, kao i svaki drugi zglob u tijelu, sadrži tekućinu koja ga ‘podmazuje’ i omogućuje fluidno, mekano pokretanje. Ako se nedovoljno krećete, tekućina u zglobu slabije cirkulira i, dugoročno, opada vitalnost i funkcija zgloba - kaže Body instruktor Karlo Šimanović.

Objašnjava kako navedeno možemo usporediti s motorom automobila - ako motor dulje stoji neupaljen, sve ulje padne na donju polovicu motora, pa gornja polako korodira. Dakle, puno veću štetu koljenima od aktivnosti čini neaktivnost, upozorava.

- Ako je koljeno zdravo, a zglobni i mišićni sustav uravnoteženi, gotovo da i nema tjelesne aktivnosti koja mu šteti. Pritom govorimo o umjerenim rekreativnim aktivnostima - objašnjava Jagodić Rukavina.

Foto: Fotolia

- No, ako su mišićni i neurološki sustav u disbalansu, opterećenje na samom zglobu je veće čak i kod hodanja i drugih svakodnevnih aktivnosti, a tijekom vježbanja to opterećenje se višestruko povećava i stvara bolne probleme - upozorava Šimanović i dodaje da to svakako valja imati na umu kod svih sportova s loptom jer je vježbač koncentriran na cilj u prostoru a ne na svoje tijelo, kod skakačkih sportova, spuštanja nizbrdo kod trekinga i planinarenja i slično.

- Ako imate problem s koljenima, preporučio bih sve vodene sportove jer je voda medij u kojem je tjelesna težina nekoliko puta manja, pa je i opterećenje na zglobove manje (npr. plivanje, ronjenje) te vožnju bicikla – kaže.