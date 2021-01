Dobro je napraviti povremeni piling vlasišta jer je i to dio kože na kojem se, kao i na licu te na ostatku tijela, sakupljaju razne stvari, od odumrlih čestica površinskog sloja kože do nagomilanih masnoća, prljavštine, proizvoda za njegu itd.

- Kad se oko otvora folikula, odakle vam rastu vlasi, nakupljaju ostaci raznih preparata za kosu, prljavština i masnoća, tada te nakupine počinju polako gušiti korijen vlasi, a to uzrokuje upalu - pojasnio je triholog i frizer Shab Reslan.

- Još gore, to s vremenom može dovesti do gubitka kose ukoliko je nakupljanje tih čestica zaista ekstremno, jer uzrokuje mnoštvo upala oko folikula dlake. Čisto, sretno vlasište dovodi do pune, bujne kose - dodao je.

Postoje posebni šamponi za dubinsko čišćenje

Šamponi sa salicilnom kiselinom i uljem čajevca dobra su pomoć u čišćenju vlasišta, kažu stručnjaci.

Ulje čajevca je adstrigentno, što znači da stišće pore i kontrolira masnoće na koži. Također, ovo ulje ima protuupalna svojstva pa može pomoći u smanjenju iritacije uzrokovane nakupljanjem nečistoća koje remeta rast kose. Šamponi sa salicilnom kiselinom dobri su za otapanje nakupljenih masnoća i mrtvih kožnih stanica zbog čega ih je lakše ukloniti s vlasišta.

Tu su i šamponi za dubinsko pranje kose, tzv. clarifying šamponi. Oni u sebi sadrže formule dubinski čiste kutikulu vlasi, dio koji je najizloženiji mehaničkim oštećenjima. Takvi šamponi sadrže sastojke poput ugljena, jabučnog octa ili ružmarina. Ovakva vrsta šampona može ukloniti čak i slojeve koji su ostali na kosi i vlasištu od ranije korištenih proizvoda za oblikovanje kose, posebno onih koji sadrže silikone.

Fizički piling vlasišta radite nježno

Kao i kod pilinga lica i tijela, i kod pilinga vlasišta treba biti oprezan i raditi to nježno kako se koža ne bi oštetila. Na primjer, pomiješajte malo šećera ili soli sa nekom masnoćom poput ulja jojobe ili kokosa i time lagano protrljajte vlasište.

U trgovinama postoje već gotovi kemijski piling serumi i preparati koji uklanjaju suvišne naslage sa vlasišta. Neke od njih samo nanesete na glavu i oni odrade sav posao umjesto vas. Ipak, prirodni preparati napravljeni kod kuće su uvijek bolji i jeftiniji izbor.

Postoje i posebne četke, odnosno masažeri kojima se glava protrlja prije pranja ili tijekom šamponiranja, a što pomaže u odvajanju nečistoća i mrtvih stanica s kože i lakšem ispiranju. Osim toga, one masiraju vlasište što je odlično za imati zdravu i bujnu kosu.

Znakovi da je vlasište spremno za piling

Jedan od znakova je tzv. 'bol u kosi'. Iako zvuči čudno, i to postoji, a neugodan osjećaj javlja se u folikulu vlasi jer dođe do upale u korijenu dlake.

- Kad se okolo otvora folikula nakupljaju ostaci raznih preparata, prljavština i ulje, te nakupine počinju polako gušiti korijen vaše kose i to uzrokuje upalu. Ovakva upala ne utječe samo na kvalitetu rasta kose, već će vas i fizički boljeti. Može se osjetiti kod pomicanja kose - objasnio je Shab Reslan.

Da vlasište treba piling mogu otkriti i ljuskice koje nalikuju pahuljicama. One se znaju pojaviti zbog suhoće, peruti, ali I nakupina nečistoće. Također, i svrab je jedan od znakova da vaša kosa i glava čeznu za dubinskim čišćenjem.

NAPOMENA: Ne pretjerujte s pilingom. Stručnjaci za kosu i vlasište kažu kako to ne bi trebalo raditi češće od dva puta mjesečno, odnosno dovoljno je napraviti jedan nježni piling svaka dva tjedna. Pretjerivanje s pilingom zna poremeti mikrobiom vlasišta i potaknuti pojavu upale.

Također, nakon pilinga stavite regenerator kako biste malo hidratizirali kožu glave.