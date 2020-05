Vodič za dečke: Kako odabrati idealan zaručnički prsten za nju

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Nasljednica slavne Kate: Lila Moss ide maminim stopama

Pri traženju savršenog zaručničkog prstena trebate biti spremni na sve. Želite li je posve iznenaditi posudite iz njezine kutije za nakit jedan njezin prsten i odnesite ga zlataru kako bi odredio koja joj veličina odgovara. Usput možete pogledati kakav nakit nosi, to će vam uvelike pomoći pri odabiru idealnog prstena.

Zatražite pomoć

Pomoć uvijek dobro dođe, zato ispitajte njezine prijateljice ako je možda spomenula kakav bi prsten htjela. Saznajte voli li više bijelo ili žuto zlato, kakav joj se oblik kamena sviđa te želi li klasični bijeli ili u boji.

Pazite na boju

Ako je vaša draga spomenula da želi zaručnički prsten koji će pristajati uz vjenčani, imajte na umu da ćete i vi nositi isti. Zato je možda najbolje izbjegavati ružičasto zlato, osim ako ga baš ne volite.

Kako izabrati idealni "kamenčić"?

Kaže se da je dijamant ženin najbolji prijatelji, a većina žena i očekuje bolji kamen, iako možda ne i dijamant. Ako ga već kupujete, pripazite na način rezanja, a ne na veličinu. Što je rez bolji to je dijamant sjajniji i skuplji. Rez se ocjenjuje s Ideal, Premium, Very Good, Good, Fair i Poor. Idealna je kvaliteta Very Good i sve iznad, dok je najbolja boja ona s oznakom H što znači bijelo.

Ako želite jeftinije varijante, najčešće su opcije opal, cirkoni i biseri. Pri odabiru opala, trebate imati na umu da su bijeli i zeleni najčešći, a samim time i najjeftiniji. Najvišu cijenu drži crveni poznati i kao vatreni opal koji je ujedno i najskuplji.

Savršena alternativa dijamantnom prstenu je onaj s cirkonom koji je puno jeftiniji, a "običnom" će oku zbog visokog sjaja djelovat poput pravog. Dolazi u nekoliko boja, od žute, plave, zelene do narančaste. No treba ga posebno paziti jer je krhak i nije otporan na udarce.

Iako su pravi biseri jako skupi, možete pronaći i umjetno uzgojene čija kvaliteta ovisi o sjaju. Naime, što su sjajniji to su i skuplji, a dolaze u bijeloj, ružičastoj i crnoj nijansi. Za razliku od cirkona, biseri su jako čvrsti, ali im posebno smeta znoj, prljavština i kozmetika zbog čega ih je nakon svakog nošenja potrebno obrisati.

Važno je ono što se njoj sviđa, ne toliko trend

Posljednjih je nekoliko sezona popularno nositi zaručnički prsten s dijamantom u boji. Ako vaša zaručnica voli klasične modela, ali s modernim štihom, iznenadite je opalom, jantarom, safirom ili smaragdom.

Obožava li vaš zaručnica vintage modu, pronađite prsten koji izgleda retro. Međutim, imajte na umu da dijamanti na starijim prstenima kao što su oni iz 1930. godine nisu simetrični kao ovi današnji, no to ne znači da su jeftiniji, već su daleko skuplji.

No želite li joj pokloniti nešto jedinstveno kao što je ona sama, dogovorite se sa zlatarom da dizajnira idealan zaručnički prsten. Ispričajte mu sve što vaša zaručnica voli, od godišnjeg doba, do njezinog modnog stil pa čak i posla. Treba napomenuti da ćete za ovo morati izdvojiti više od mjesečne plaće.

