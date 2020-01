Vodič za kupnju vibratora: 7 najvažnijih pravila za početnike

U ovom trenutku možemo reći da je više od polovice svih žena koristilo vibrator. Budući da žene žele kupiti kvalitetnog malog pomagača u krevetu, a postoji bezbroj loših seksualnih pomagala na tržištu, bitno je proučiti što se nudi. Seksualna terapeutkinja iz San Francisca, Vanessa Marin, donosi sedam bitnih smjernica pri kupovini vibratora, koje će većini dobro doći.

1. Razmislite za što ga želite koristiti

Prvo odlučite kako želite koristiti vibrator. Hoćete li ga prvenstveno koristiti kad ste sami? Ili želite da ga vaš partner koristi na vama? Ili želite nešto u čemu možete uživati zajedno? Općenito, Vanessa početnicima preporučuje da isprobaju vibratore dizajnirane za individualno korištenje. Tako ćete najlakše shvatiti što vam se sviđa prije nego se uputite u svijet igračaka za parove.

2. Otkrijte koja vrsta stimulacije vam najviše odgovara

Sljedeći kriterij je da otkrijete koja vrsta senzacije najviše paše vašem tijelu. Najlakši i najzabavniji način da to otkrijete jest - masturbacija. Ako se ne samozadovoljavate često, pokušajte vidjeti što vam se sviđa kad se dodirujete. Paše li vam više usredotočenost na klitorist ili prsti u vagini? Ili pak preferirate stimulaciju G točke?

Ovdje nema pravih i krivih odgovora. I nemojte da vas zavaraju brojni vibratori faličnog oblika, svega 30 posto žena može doživjeti orgazam samo uz penetraciju.

3. Pogledajte ih uživo

Sve je više sex shopova u kojima se i žene mogu osjećati i više nego dobrodošle. Ako ne živite na selu, šansa je da možete naći čistu, uređenu prodavaonicu sa šarolikom ponudom igračaka. U njima obično imate veći broj proizvoda koje možete slobodno pogledati, uzeti u ruke i uključiti. Također bi vam od velike pomoći mogli biti prodavači, pa se nemojte sramiti nego ih pitajte sve što vas zanima. A čak i ako se na kraju odlučite za online kupovinu, lijepo je prije uživo upoznati budućeg intimnog prijatelja.

Foto: Lioness

4. Pročitajte kritike i osvrte

Da, za sve postoje online kritike, pa tako i za vibratore. Naravno, svačije tijelo je drugačije, pa ono što je sjajno jednoj ženi uopće se ne mora sviđati drugoj. Ali ako pročitate više različitih komentara, bolje ćete se upoznati s prednostima i nedostacima pojedinih igračaka.

5. Obrazujte se o sigurnosti

Mnogi ljudi to ne znaju, ali industrija seksualnih igračaka prilično je neregulirana. Što znači da mnogi proizvođači iskorištavaju rupe u zakonu kako bi koristili materijale koji uopće nisu sigurni za korištenje.

Dvije glavne smjernice kojih se trebate držati jest da izbjegavate sve na čemu piše da je samo za kratku upotrebu ili ako vam se čini da smrdi po kemikalijama. Ako piše 'for novelty use only' to znači da nije uopće namijenjeno za uporabu na ili u tijelu.

6. Razmislite o igrački na programiranje

Vibratori su sjajni zato što mogu proizvesti stimulacije koje ne može proizvesti ljudska ruka. Nažalost, zbog toga je i njihova kupovina 'malo zeznuta'. Čak i uz dulji masturbacijski staž ne možete znati kakve će vam se vibracije posebno svidjeti. Zato se isplati investirati u igračke koje možete sami programirati. Možete ih uključiti u standardni USB utor i uz pomoć jednostavnog online sučelja prilagoditi 'šablonu' koja vam se sviđa i zatim s njom napuniti vibrator.

7. Investirajte

Kao što smo gore naveli, isplati se investirati u malo bolji vibrator. Iako oni znaju doseći neke prilično nevjerojatne cijene, koje stvarno nisu svima dostupne, ako ikako možete, znajte da su oni toliko skupi s razlogom. Jer većinom znači da su izrađeni od vrhunskih, sigurnih materijala i da će dugo trajati.

