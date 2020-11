Vodič za sukulente: Kad ih treba zalijevati, koliko i što ne činiti

Sukulenti su idealan izbor za svakoga tko ne stigne redovito zalijevati ili mu biljke jednostavno ne uspijevaju izdržati dulje vrijeme. Međutim, i njih trebate zaliti s vremena na vrijeme

<p>Općenito, sukulenti toliko dobro čuvaju vodu da može proći jedan do dva tjedna između zalijevanja tijekom proljeća i ljeta i dva do tri tjedna tijekom jeseni i zime. Međutim, ljudi koji poznaju biljke obično preporučuju intuitivnije zalijevanje sukulenata.</p><p>Svakih nekoliko dana pregledavajte tlo vaše biljke. Zabodite prste u gornji sloj zemlje i zalijevajte biljku ako je potpuno suha na dodir. Drugi način da prepoznate treba li vodu je da osjetite lišće biljke. Ako je u njima još uvijek pohranjeno malo vode, oni će biti čvrsti. Ako su uvenuli, to je znak da im se zaliha potrošila i da je vrijeme da biljku brzo zalijete.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (pet superbiljka koje pomažu kod stresa):</p><h2>Kako se zalijevaju sukulenti:</h2><h2>Zalijevajte odozgo, sve dok voda ne počne izlaziti iz drenažne rupe na posudi</h2><p>Ovo je standardna tehnika zalijevanja za većinu sobnih biljaka, a dobro djeluje i za sukulente. Napunite kantu za zalijevanje i lagano i ravnomjerno zalijevajte biljku po cijelom gornjem sloju tla. Jednom kad voda počne istjecati iz drenažne rupe posude, to je znak da se zaustavite. Pustite biljku da upije preostalu vlagu 15 minuta. Ako je nakon toga ostalo i dalje vode, prolijte je.</p><h2>Zalijevajte od dna </h2><p>Ovo je dobra tehnika ako je tlo vaše biljke zbijeno i ako vam se čini da biljka ne upija ravnomjerno vodu kad je zalijevate odozgo.</p><p>- Ponekad kad zalijevate sukulente s vrha, 'udarcima' vode možete oštetiti korijenje. Zalijevanje s dna omogućuje biljci da polako upija dovoljno vode - objašnjava Monai Nailah McCullough, hortikulturistica.</p><h2>Što ne smijete raditi:</h2><h2>Zalijevati njihovo lišće</h2><p>Iako neke sorte biljaka cijene dobru vlažnost, sukulenti nisu jedni od njih. Budući da su sukulenti porijeklom iz suhih područja koja nemaju puno vlage, nisu navikli imati vlažno lišće.</p><h2>Staviti ih u lonac bez drenažne rupe</h2><p>Drenažne rupe služe kao izlazni put za vodu koju vaša biljka ne upije. A, budući da su sukulenti osjetljivi na prekomjerno zalijevanje, stvarno su im potrebne.</p><h2>Zalijevati ih malo, ali često</h2><p>Bolje je da svoje sukulente zalijevate s više vode rjeđe, nego s manje vode svakih nekoliko dana, piše mindbodygreen.</p>