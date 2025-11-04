Vodič za umirovljenike: Navike za financijski mir u mirovini

Štedljivost se često povezuje s pripremama za mirovinu, s akumuliranjem štednje i pametnim ulaganjem kako biste osigurali bezbrižnu budućnost. No pravi izazov dolazi kada u mirovini želite uživati u životu bez prebrzog trošenja štednje
1. Održavajte zdravlje. Redoviti pregledi kod liječnika i stomatologa pomažu u ranom otkrivanju problema, što dugoročno smanjuje troškove liječenja.
2. Koristite kartice s nagradama. Kreditne kartice s povratom novca ili bodovima omogućuju da vaš novac „duže traje“, a istovremeno pružaju zaštitu od prijevara i dodatne pogodnosti.
3. Iskoristite aplikacije. Mnoge trgovine, restorani i lanci brze hrane nude popuste i nagrade putem svojih aplikacija, pa čak i ako ne volite tehnologiju, ovakve aplikacije mogu vam uštedjeti novac.
4. Smanjite dom. Manji dom znači niže troškove za komunalije, poreze i održavanje. Također, manje prostora može pomoći da smanjite nepotrebnu kupovinu i usvojite minimalistički stil života.
5. Iskoristite popuste za starije osobe. Restorani, trgovine, prijevoz i razne usluge često nude popuste za starije osobe. Također, članstvo u organizacijama poput AARP-a može dodatno povećati uštede.
6. Iskoristite porezne olakšice. Redovito provjeravajte sve dostupne olakšice ili se posavjetujte s poreznim stručnjakom.
7. Kupujte rabljeno. Thrift trgovine i second-hand dućani nude kvalitetne proizvode po nižoj cijeni. Također, možete pronaći vintage odjeću i druge unikatne predmete koji se danas skuplje proizvode.
8. Štedite energiju. Korištenje energetski učinkovitih uređaja, pametnih termostata, LED žarulja i izolacije smanjuje račune za struju i grijanje, a pritom je ekološki prihvatljivo.
9. Automatizirajte plaćanja. Automatska naplata računa smanjuje rizik od kašnjenja, kamata i kazni, a mnoge tvrtke nude i popuste za korisnike autopay opcije.
10. Konzultirajte financijskog savjetnika. Redoviti razgovori s profesionalcem pomažu u planiranju troškova, investicija i poreza, što povećava sigurnost i stabilnost vaših financija u mirovini.
