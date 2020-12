Francuski je stil kroz stolje\u0107a imao posebno mjesto na svjetskoj modnoj sceni, a jedan od urednika, Edmonde Charles-Roux, sna\u017eno je podr\u017eavao Diorov New Look, koji je u\u0161ao u povijest.

<p>Pandemija je premjestila datum izložbe kojom je Vogue Paris trebao ove godine proslaviti velikih sto godina izlaženja. Pokrenut 1920. godine, kao magazin koji donosi novitete iz mode, publikacija je donosila najbolje o trendovima u svijetu odijevanja.</p><p>Francuski je stil kroz stoljeća imao posebno mjesto na svjetskoj modnoj sceni, a jedan od urednika, Edmonde Charles-Roux, snažno je podržavao Diorov New Look, koji je ušao u povijest.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kreativan život Karla Lagerfelda</strong></p><p>Mnogi su urednici i suradnici promijenili svijet mode upravo s adrese pariškog Vogue magazina - jedna od njih je Francine Crescent, koja ga je uređivala od 1968 do 2000.</p><p>Upravo je ona dala šansu fotografima kao što su Helmut Newton i Guy Bourdin te je Vogue Paris postao svjetski lider u modnoj fotografiji.</p><p>Nakon nje trag je ostavila glavna urednica Carine Roitfeld, koja ga je uređivala od 2001. do 2011. godine, a i danas radi kao modna savjetnica nizu svjetskih brendova.</p><p>Danas Vogue Paris uspješno uređuje Emmanuelle Alt, koja je prije toga 10 godina radila kao modna urednica.</p>