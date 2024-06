Vogue World u Parizu: Poznate zvijezde sporta nosile su reviju

Treće izdanje modnog događaja Vogue World bilo je u Parizu, s posebnom revijom na poznatom trgu Place Vendôme. Biciklizam, gimnastika, tenis, taekwondo, mačevanje i break dance spojeni su s francuskom modom iz svakog desetljeća od 1924.

Manekenka i glumica Cara Delevingne vodila je prijenos uživo u haljini Jean Paul Gaultier.

storyeditor/2024-06-25/profimedia-0884222662.jpg | Foto: profimedia

Poznate zvijezde pop scene su nastupile, poput Bad Bunnyja, a manekenke Kendall Jenner i Gigi Hadid pojavile su se jašući konje. Nosile su jahačke jakne koje je dizajnirala francuska modna kuća Dior. Njihove andaluzijske konje, Djanga i Napoa, opremila je francuska modna kuća Hermes. Taj brend, koji je osnovao Thierry Hermès 1837., prvotno je proizvodio uzde i konope.

Vogue World: Paris, Autumn Winter 2024, Haute Couture Fashion Week, Paris, France - 23 Jun 2024 | Foto: Profimedia

Uz modele, vidjeli smo 188 sportaša, 40 plesača i orkestar od 40 osoba koji su napravili performanse i tako obilježili vrijeme od prvih Olimpijskih igara, održanih u Parizu. Reviju su nosile Venus i Serena Williams, NBA zvijezda Victor Wembanyama te sprinterica Marie-José Pérec, koja je osvojila tri zlatne olimpijske medalje.

*EXCLUSIVE* Serena Williams, Alton Mason and Neelam Gill at the Vogue World: Paris event | Foto: PERU