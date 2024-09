'Volim svog supruga, ali nikako ga ne mogu prestati varati'

Jedna je 31-godišnja Britanka na Redditu otkrila kako je ovisna o varanju svog supruga. Žena je objasnila da je u braku već 10 godina, no njihov seksualni život stagnira, tako da je ona intimno zadovoljstvo pronašla u uredu.

Foto: PARILOV EGENIY

To ju je, kaže, dovelo do toga da sada konstantno vara supruga i to s kolegom s kojim redovito ima seksualne odnose.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

Pod korisničkim imenom @ThrowRA_4333, napisala je:

- Volim svog muža, ali ne mogu prestati varati. Savršeno smo kompatibilni i volimo se. Odlično se slažemo, rijetko se svađamo i iskreno uživamo u društvu jedno drugoga. Sve je prilično savršeno... osim u seksualnom smislu. Seks nikada nije bio važan dio naše veze, čak ni na početku.

- A iskreno... seks je uvijek bio prilično grozan - nastavila je žena.

Otkrila je da su ona i njen suprug 'stidljivi' u krevetu, a njihov je seksualni život postao sve gori, radi ludog, hektičnog dnevnog rasporeda.

- Nismo bili vrlo iskusni ni kad smo se vjenčali, a sve ostalo je bilo toliko dobro da nismo puno vremena posvetili razvoju tog dijela naše veze - navela je.

Veli da su oboje prilično sramežljivi u tom aspektu pa komunikacija nikada nije bila sjajna.

- Kako smo oboje bili sve zauzetiji zbog karijere, postalo je još gore. Prošle su dvije godine bez ikakvog seksa. To me stvarno mučilo i zapravo smo o tome puno razgovarali, ali moj muž kaže da ga to jednostavno ne zanima. Ne može se prisiliti na to. Kunem se da me voli, nije gay, pitala sam ga. I nije zainteresiran za nekoga drugog, i to sam ga pitala. Jednostavno nema interesa za seks - napisala je.

Kaže da im je osim toga odnos odličan.

- Iskreno ga volim, a on kaže isto za mene. Ali sada je više kao da živim s najboljim prijateljem nego s mužem - napisala je.

Upravo radi toga krenula je romansa u uredu.

Foto: Dreamstime

- Prije šest mjeseci spavala sam s kolegom. Razvili smo neodoljivu fizičku privlačnost. I... to se samo nastavilo. I nevjerojatno je. Nisam imala pojma da seks može biti ovako zabavan, oslobađajući, osnažujući, zarazan. Nevjerojatno je - oduševljena je.

- On je nevjerojatan partner i čak nakon šest mjeseci seks je sve bolji. No, osim fizičke/seksualne privlačnosti, nemam nikakve romantične osjećaje prema njemu - iskrena je.

Naglasila je da zna da će je ljudi osuđivati, no nada se da će nešto i naučiti.

- Pripremam se za neizbježne komentare i poruke u kojima će me ljudi nazivati užasnom osobom. Razumijem to. Samo se nadam da će komentari i uvidi pomoći da shvatim što zapravo želim, što mogu učiniti kako bih postigla isti seksualni užitak sa svojim mužem ili naučila živjeti bez njega?? - napisala je.

Korisnici Reddita bili su šokirani njenom ispovijesti. Mnogi su joj predložili da se razvede.

Jedan korisnik je rekao: 'Samo se razvedi već jednom.'

- Razvedi ga i više nikada ne izlazi s nekim ako ne možeš biti lojalna - napisala je druga.

- Da su uloge zamijenjene, bila bi izvan sebe - netko je napisao.

- Učini svom mužu uslugu i ostavi ga. Ne 'voliš' ga, samo si navikla na njega - jedan je od savjeta.

- Prestani ga varati, odmah. Predloži otvorenu vezu. Idi na bračno savjetovanje. Neka ode do liječnika da vidi je li njegov nedostatak seksualne želje uzrokovan nečim - predložio je netko.

- Ako ništa od toga ne uspije, moraš mu reći da je seks važan dio tvog života... Ako ne postoji kompromis, razvedi se. On zaslužuje nekoga tko ga neće stalno varati - naveo je netko.

- Razvedi se i više nikada ne izlazi s nekim ako ne možeš biti lojalna - savjetuje jedan komentator, piše The Sun.