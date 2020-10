Volite li više mačke ili pse? Evo što to govori o vašem karakteru

Iako, prema nekim istraživanjima, to što se smatrate za ljubitelja mačaka ili pasa može otkriti neke vaše karakterne osobine, stručnjaci smatraju da zbog načina istraživanja, to većinom vrijedi samo za žene bjelkinje

<p>Veterinarka, dr. Mikel Delgado, 2014. godine objavila je istraživanje koje je proučavalo različite dimenzije osobnosti, koje se nazivaju 'Velikih 5', kod onih koji vole mačke ili pse, kao i kod onih koji su rekli da nemaju preferencije ili pak uopće ne vole ni mačke ni pse.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Velikih 5 je zapravo metrika osobnosti, a sastoji se od pet osobina: otvorenost, savjesnost, ekstroverzija, slaganje i neurotičnost. Te se osobine mogu široko primijeniti u različitim kulturama i čine koristan način za razumijevanje osobnosti.</p><p>Delgado je otkrila da su ispitanici koji su rekli da više vole mačke imali veću otvorenost i neurotičnost, dok su oni koji su se prepoznali kao ljubitelji pasa imali tendenciju ka većoj ekstrovertiranosti i slaganju.</p><p>Ova se otkrića podudaraju s prethodnim studijama o ovom pitanju. Takve su studije također otkrile da oni koji se identificiraju kao 'pseći tim' imaju tendenciju biti dominantniji u socijalnim interakcijama i narcisoidniji, a oni koji se identificiraju kao 'mačji tim', vjerojatnije su bili ženskog spola.</p><p>Ipak, ovakva istraživanja nisu savršena. </p><p>- Većina nas istražuje s ograničenim proračunom i provodi anketno istraživanje - kaže Delgado.</p><p>- Ispitanici u ovakvim anketama su u 85-90 posto žene i to bjelkinje. To znači da odgovori na ankete vjerojatno govore puno više o tome kako se ta posebna populacija vlasnika kućnih ljubimaca osjeća prema svojim ljubimcima, nego što je to istina za sve ostale vlasnike ljubimaca - objasnila je.</p><p>Štoviše, kaže Delgado, industrija kućnih ljubimaca često financira takva istraživanja pa su rezultati određeni i njihovim zahtjevima i potrebama. </p><p>- Pitanje kako se razlikuju ljubitelji mačaka i pasa zapravo je samo postavljanje jednostavnog pitanja o složenoj temi. Pritom shvaćamo pse i mačke kao jednake, a oni su vrlo različite životinje - kaže Delgado.</p><p>Mačke i psi imaju različitu povijest pripitomljavanja, različite potrebe, različitu privrženost vlasnicima i različito prirodno ponašanje koje je više ili manje kompatibilno s ljudskim potrebama i ponašanjem. I, poput ljudi, oni se međusobno razlikuju.</p><p>Svi ti čimbenici, zajedno s prošlim iskustvima s kućnim ljubimcima, pa čak i utjecaj interneta na današnju kulturu, mogu utjecati na to hoće li netko reći da više voli mačke ili pse. Druga velika stvar koja nije proučavana, kaže Delgado, jest ono po čemu se ljudi koji vole kućne ljubimce razlikuju od onih koji ne vole ili ne žele kućne ljubimce. </p><p>Koliko znamo, ta bi razlika mogla biti puno temeljnija i složenija, piše <a href="https://www.popsci.com/story/science/cat-or-dog-person/" target="_blank">Popsci</a>.</p>