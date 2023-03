Volite ljubičastu boju? Evo koje je njezino duhovno značenje

Svi imamo vlastite osobne asocijacije na boje, a ako volite ljubičastu, možda vas zanima što ta boja duhovno predstavlja.

Ljubičasta simbolika

Ljubičasta je snažno povezana s kraljevstvom i moći jer je nekada davno bila prilično rijetka boja. Autorica Nina Ashby objašnjava kako je to bila tražena boja za kraljevsku klasu od davnina, jer ju je bilo skupo napraviti. Dakle, ne samo da je nošenje ljubičaste bilo statusni simbol, već su si je rijetko mogli priuštiti oni u nižim klasama.

Ashby objašnjava da je od Bizantskog Carstva do Grčkog i Rimskog Carstva, pa sve do drevne Kine, ljubičasta boja uglavnom označavala ekstravaganciju, ali i duhovnu mudrost, sa svećenicima i biskupima koji su nosili ljubičaste haljine i pojaseve. A u to su se vrijeme kraljevski ljudi smatrali 'božanski postavljenima', pa su kraljevska vlast i duhovna mudrost često smatrani sinonimima.

Danas su se te asocijacije zadržale, osobito u vezi s duhovnošću. Kao što Ashby primjećuje, ljubičasta kombinira plavu i crvenu, pri čemu crvena ima najnižu vibracijsku energiju u spektru boja, a ljubičasta i plava najveću.

- Pa spojite ih zajedno i dobit ćete ljubičastu, koja spaja najvišu i najnižu energiju, a ljubičasta je boja moći neba nad Zemljom - objašnjava ona. Ljubičasta je također povezana s krunskom čakrom i intuicijom, ili s onim što Ashby naziva 'skladištem vaših potencijalnih manifestacija'. Kroz to možete manifestirati sve što držite u tom prostoru, napominje ona.

A što se tiče psiholoških učinaka ljubičaste boje, dodaje, kako je to umirujuća i hipnotička boja koja može pomoći da pristupite višim stanjima svijesti. Jedna studija je otkrila da sudionici ljubičastu, crveno-ljubičastu i ljubičasto-plavu smatraju 'najugodnijim nijansama'.

U drugoj studiji o učincima boja u marketingu, istraživači su čak otkrili da kada su slali različite ankete s različitim bojama pozadine, ljubičaste ankete bile su najčešće ispunjavane u usporedbi s plavim, zelenim i crvenim.

- Možda je u igri bila kombinacija perceptivnih i emocionalnih čimbenika, s obzirom na to da je ljubičasta snažno povezana i s kraljevskom osobom i s vodećim brendom čokolade na tržištu - navode autori studije u svom istraživanju.

Pozitivno simboličko značenje ljubičaste boje

Negativno simboličko značenje

Što ljubičasta znači duhovno?

U snu: Kad je riječ o tumačenju snova, važan je kontekst. Ako se ljubičasta često pojavljuje u vašim snovima, trebali biste obratiti pozornost na ono što se događalo i što ste osjećali u snu. Zbog povezanosti ove boje s duhovnom mudrošću, mogli biste dobivati uvide od svog višeg ja kroz svoje snove.

Ako sanjate bilo koju boju, općenito, morali biste pogledati raspon značenja te boje i zatim protumačiti svoj san u odnosu na to kako se pojavljuje.

Zaljubljenost: Ako se čini da je ljubičasta boja ta koja prožima vašu vezu ili izlazite s nekim s ljubičastom aurom, vjerojatno postoji visoka koncentracija duhovne energije u ovoj vezi.

- Ljudi s ljubičastom aurom ne vole površnost ili pretvaranje i ne bi se trebali zadovoljiti plitkim odnosom - kaže stručnjakinja Rachelle Terry, dodajući da im je potrebna dubina i duševna povezanost s nekim.

Spiritualna autorica Gabriela Herstik kaže da za one s ljubičastom dominantnom aurom je važno postaviti jasne granice i poštivati granice partnera.

U feng shuiju: Različite boje znače različite stvari u feng shuiju, sa sposobnošću da učine ili razbiju vaš prostor. Stručnjakinja za feng shui Katie Rogers objašnjava da ljubičasta daje osjećaj kraljevstva, bogatstva i visoke duhovnosti, a u feng shuiju to znači bogatstvo, plemenitost, duhovnu dubinu i mudrost te opću tišinu.

Međutim, budući da je to tako duhovna boja, ona napominje da biste je trebali izbjegavati u svom životnom prostoru ako se želite osjećati ekstrovertiranije ili povezanije sa Zemljom, jer bi ljubičasta mogla učiniti da se osjećate introspektivno ili neprizemljeno.

Osobnost: Kada se radi o ljubičastoj i osobnostima, gotovo uvijek postoji neka duhovna povezanost, kao i moć, pa čak i duhovno vodstvo.

- Ljubičaste aure su veliki ekscentrici, okultisti, oni su spiritualni, mogu biti fanatični, opsesivni i vrlo egoistični - kaže Ashby, dodajući da to također može učiniti nekoga izoliranim ili nepovezanim s drugima.

Kada razmišljate o članovima kraljevske obitelji, oni nisu dio normalnog života, moraju živjeti odvojeno. Zadržavanje osjećaja izolacije daje im pregled u kojem nisu emocionalno upleteni u stvari, ali kada je to na osobnoj razini, to je teže jer se radi o onima koji su pustinjaci ili parije, a mogu imati psihičkih problema jer se ne mogu nositi s fizičkim planom, objašnjava.

Takve osobe su često iznimno osjetljive i možda će im biti teško živjeti normalan život u javnosti, ali su također kreativni, duboki mislioci koji žele činiti dobro čovječanstvu, smatra Ashby.

Krunska čakra: Svaka od sedam glavnih čakri povezana je s određenom bojom, a ljubičasta se odnosi na krunsku. Krunska čakra je veza s božanskim, a Ashby objašnjava da ona povezuje s većom mrežom informacija na Zemlji, a ne samo s našim osobnim mrežama.

Kako raditi s ljubičastom bojom?

- Ako želite unijeti više ljubičaste boje u svoj život, neka dobra mjesta za početak bila bi jednostavno nositi više ljubičaste ili njome ukrasiti svoj prostor - kaže Ashby. Ovo je sjajna boja za sobe u kojima biste željeli biti mirniji i opušteniji, ali kao što je već spomenuto, možda biste je trebali izbjegavati ako se osjećate previše opojno ili introspektivno. Ljubičasta je također odlična za pristup svijetu snova.

Također možete raditi s ljubičastim kristalima kako biste lakše iskoristili energiju ove boje, poput ametista - koji je poznat kao umirujući kamen koji jača intuiciju, ili lepidolita, koji potiče osjećaj mira, a također je povezan s trećim okom i krunskom čakrom.

Svaka boja ima svoju simboliku i asocijacije, a ljubičasta nije iznimka, s različitim duhovnim značenjima. Kraljevska boja, ali i duhovnost postoji u mnogo nijansi u povijesti ove boje i mnogo je načina da se iskoriste njezine kvalitete, donosi MBG.

