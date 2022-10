'Voljela bih da sam znala ovih šest stvari prije trudnoće. Bilo je zbilja neočekivanih situacija'

Sjećam se kako sam buljila u test za trudnoću s dvije ružičaste linije dok su mi se ruke tresle. Napravila sam test 'za svaki slučaj' danima prije nego što bi to pokazao moj menstrualni ciklus. Suprug je bio na putu, bila sam sama, a vjenčali smo se dva tjedna prije toga, prisjetila se Conz Preti, argentinska novinarka i majka troje djece mlađe od 4 godine, početka neočekivanog putovanja u majčinstvo.

- Tada je počelo moje mahnito guglanje. Ubrzo sam shvatila da možda ne znam toliko o trudnoći koliko sam mislila. Naravno, razumjela sam znanost o trudnoći, ali to se razlikuje od prolaska kroz trudnoću u stvarnom životu. Klikala sam poveznicu za poveznicom dok sam jela sendvič sa šunkom i sirom, samo da bih shvatila da se taj sendvič protivi jednoj od glavnih preporuka CDC-a (američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti): 'Ne jesti hladne nareske u trudnoći' - nastavila je.

Kaže kako je za nju trudnoća bila nimalo nježno buđenje i voljela bi da ljudi otvorenije razgovaraju o svemu što se tada događa u tijelu.

Evo što je ona naučila iz vlastitog iskustva

'Umor je bio neopisiv'

- Razina umora tijekom prvog tromjesečja ne može se usporediti ni s čim drugim. Prvi znak svih mojih trudnoća, uključujući i onu koja je završila spontanim pobačajem, bila je iscrpljenost. Razina umora koju sam osjećala tijekom prvih prvih tjedana je bila neopisiva. Oči bi mi se same od sebe počele zatvarati, činilo mi se da je ostati budna postao nemoguć zadatak - ispričala je.

- Tijekom druge trudnoće radila sam od kuće puno radno vrijeme. Povremeno bih malo odrijemala i to me činilo produktivnijom jer se nisam borila da držim oči otvorenima - dodala je.

'Jutarnje mučnine ne javljaju se samo ujutro'

- U prvoj trudnoći nisam osjećala nikakve mučnine, što me veselilo jer jako teško povraćam. S blizanačkom trudnoćom to je bila sasvim druga priča. U šestom tjednu trudnoće mučnine su me doslovce 'zakucale u zid' i nisam mogla ništa napraviti po tom pitanju. Bila sam jako naivna kad sam mislila da se jutarnje mučnine javljaju samo ujutro, kao što naziv implicira. Pokazalo se da mučninu možete imati u svako doba dana - prisjetila se.

- Bila sam toliko jadna da sam, sjećam se, nazvala supruga sva uplakana na podu kupaonice i rekla mu da jednostavno ne mogu više ovako. Primalja mi je brzo dala lijekove protiv mučnine koji su ublažili simptome i omogućili mi da zadržim hranu u sebi - nastavila je.

'Ima puno iscjetka i to može biti zbunjujuće'

- Moram priznati da je od početka dolje bilo jako vlažno. Isprva mi je to išlo na živce jer sam stalno trčala u kupaonicu strahujući da ću pronaći donje rublje natopljeno krvlju. S vremena na vrijeme iscjedak je bio toliko intenzivan da sam osjećala šikljanje slično kao da imam menstruaciju - otvoreno je ispričala.

- Zatim, kako je moja trudnoća napredovala, bojala sam se da su ti izljevi zapravo mokraća i da sam se popiškila u gaće. Sjećam se da sam jednom skočila sa stolice u podzemnoj željeznici i istrčala van misleći da su mi cijele hlače mokre, a bio je to samo iscjedak. Počela sam koristiti higijenske uloške kako bih se osjećala ugodnije - rekla je Conz Preti.

'Stvaraju se neugodni hemeroidi'

- Tijekom prve trudnoće nisam dobila hemoroide i mislila sam da je moja stražnjica zauvijek pošteđena te neugodnosti. E pa, bila sam u krivu. Tijekom blizanačke trudnoće bilo mi je toliko neudobno zbog njih da sam morala kupiti mali jastuk za guzu na kojem ću sjediti na poslu - otkrila je.

- Hemoroidi tijekom trudnoće i nakon poroda relativno su česti. Zapravo, prema klinici Cleveland, oko 30 do 40 posto trudnica ih dobije, što je za mene šokantna statistika s obzirom da me nitko nikad nije upozorio na njih. Primalje su mi preporučile kupke za stražnjicu tijekom trećeg tromjesečja. Dobra vijest je da hemoroidi obično nestanu nakon poroda - pojasnila je.

'Grudi narastu prije nego mlijeko dođe u njih'

- Bila sam spremna na to da će se moje tijelo promijeniti tijekom trudnoće. Zamišljala sam okrugli trbuh, a ostatak tijela isti. Zamislite moj šok kad su mi grudnjaci postali premali gotovo odmah nakon što sam ostala trudna. Tako sam naučila da grudi narastu i prije nego u njih dođe mlijeko - rekla je.

- Tu je još jedno iznenađenje, a to je da veličina grudi nije u korelaciji s tim koliko puno ili malo mlijeka proizvodi vaše tijelo. Oduvijek sam imala male grudi, košaricu B. No, tijekom trudnoće su narasle do gotovo košarice E. Nakon poroda sam izdajala oko 1,7 litara mlijeka dnevno - nastavila je.

'Zbog bolne nadutosti možete pomisliti da imate trudove'

- Živo se sjećam kako sam bila sagnuta nad našim kaučem i govorila mužu da je to to, dolaze blizanci. Predložio mi je da uzmem Gas-X (tablete za ublažavanje nadutosti) prije nego što odjurimo u bolnicu, jer sam to već jednom rekla i bila je to lažna uzbuna. Nerado sam ga poslušala, no bol je magično nestala - prisjetila se.

- Bolovi uzrokovani plinovima su intenzivni tijekom trudnoće. Budući da se probavni sustav opušta, hrana se može duže zadržavati u crijevima, što uzrokuje stvaranje više plinova. Bol nije jedina stvar koja se pojavi s viškom plinova. Što više plinova proizvedeš, više ih moraš i ispustiti, što je dovelo do nekih urnebesnih trenutaka kao kad sam pokušavala nježno ustati s kauča u devetom mjesecu trudnoće s blizancima, a prdež je samo izletio - ispričala je, a prenosi Insider.

