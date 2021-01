Tada je Paul navr\u0161io 18 godina, a Harvey 15 i krenuli su svaki svojim putem. Paul se zbog posla preselio u Toronto, a kad se vratio godinu dana kasnije poku\u0161ao ju je prona\u0107i, no saznao je da se preselila u drugi grad. Vrijeme je prolazilo i oboje su prona\u0161li druge partnere, vjen\u010dali se i osnovali obitelji.

Godine su prolazile i pretvarale se u desetlje\u0107a. Do\u0161la je 2017. u kojoj je Harvey izgubila supruga Lena, preminuo je od raka. Bili su u braku 57 godina i dobili petero zajedni\u010dke djece.

Dvije godine kasnije umrla je i Fredova supruga Helen, tako\u0111er zbog nekoliko zdravstvenih problema, a imala je i demenciju. Bili su u braku gotovo 60 godina i u njemu su dobili dvoje djece. Zajedni\u010dka tuga ponovno ih je spojila.\u00a0

Harvey ga je nazvala kako bi ga utje\u0161ila i rekla mu da \u0107e s vremenom biti bolje, a tuga \u0107e postajati sve slabija. Od tog dana \u010duli sve \u010de\u0161\u0107e, pri\u010dali su o svemu, o svojim \u017eivotima, brakovima, djeci, unucima... Prisje\u0107ali su se starih vremena i sretnih trenutaka koje su proveli zajedno.

Odlu\u010dili su obnoviti vezu i vjen\u010dati se

- Bila je moja prva ljubav. Moja prva djevojka i moja prva prava ljubav. Razgovarali smo jednom tjedno pa dva puta, tri puta i naposljetku svaki dan satima. Stvarno smo se ponovno povezali iako se nismo vidjeli sve te godine. Znao sam, to je to - rekao je Paul za CNN.

Nakon nekoliko mjeseci pri\u010danja na telefon, Harvey je iznenadila Freda za njegov ro\u0111endan. Do\u0161la je u Toronto. Bilo je to u srpnju pro\u0161le godine. Zbilja ga je iznenadila.

- Kad sam saznao da je u gradu i dolazi meni, ve\u0107 je bilo pola 11 nave\u010der. Izjurio sam iz kreveta, obukao se i kredom na prilazu napisao: 'Dobrodo\u0161la Florence'. Kad je stigla, od\u0161etao sam do automobila, zagrlio je i poljubio u obraz. Dr\u017eao sam ju ta ruke i odmah znao da mi je uzela srce - nastavio je.

Tri dana kasnije odlu\u010dili su se vjen\u010dati i \u017eivjeti zajedno. Obitelji su ih pitale \u010demu \u017eurba, a oni su im objasnili kako dvojbi nikakvih nema i \u017eele ostatak \u017eivota, kojeg im nije puno preostalo, provesti zajedno. U tom trenutku pred Fredom\u00a0je bio po\u010detak lije\u010denja raka na \u017eelucu, no Harvey je rekla da \u0107e biti uz njega i u dobru i zlu.

Napokon su se vjen\u010dali 8. kolovoza okru\u017eeni naju\u017eim \u010dlanovima obitelji i prijateljima u crkvi Norval United u Georgetownu u dr\u017eavi Ontario. Popis uzvanika bio je kratak zbog pandemije.

- Bio si prvi mladi\u0107 koji me otpratio ku\u0107i u tinejd\u017eerskoj dobi. Pretpostavljam da \u0107e\u0161 biti i posljednji mu\u0161karac koji \u0107e me dopratiti ku\u0107i - rekla mu je tijekom ceremonije.

Vjen\u010dao ih je sve\u0107enik Paul Ivany, koji je u svojoj karijeri obavio vi\u0161e od 500 ceremonija vjen\u010danja, ali ovo mu je, rekao je, bilo 'najdirljivije i najdublje na kojemu je ikad bio'.

- Oboje su godinama bili u braku. Stvorili su obitelji, uspomene i divne \u017eivote. Oboje su uistinu ispunili svoje zavjete svojim prvim supru\u017enicima, bili su uz njih u bolesti i zdravlju, u radosti i tuzi. I sada, sa svom mudro\u0161\u0107u koju su skupili u \u017eivotu, kroz sve \u017eivotne radosti i tuge, \u017eivotne uspone i padove, bili su spremni ponovno izre\u0107i te zavjete. Nakon \u0161to je izrekao zavjete, Fred je izvadio svoju harmoniku i nevjesti otpjevao pjesmu Rickyja Skaggsa \"I Wouldn't Change You If I Could\". U o\u010dima svih okupljenih bilo je suza. Nisi mogao ne osjetiti da gledamo pravo, \u017eivo \u010dudo, da smo svjedoci nezamislive ljubavne pri\u010de - rekao je sve\u0107enik znati\u017eeljnim novinarima.

Fred i Harvey planiraju oti\u0107i u gradi\u0107 u kojem su se upoznali i obi\u0107i lokacije koje \u0107e ih nakratko vratiti u mladost.

Pogledajte njihovu pri\u010du i u videu:

\u00a0