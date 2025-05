Vozili smo najjeftiniji električni automobil: 'Kinez' je predvidiv

Jučer je u Zagrebu službeno predstavljen BYD Dolphin Surf, mali gradski električni automobil A-segmenta koji uz početnu cijenu od 19.490 eura postaje najjeftiniji električni automobil u ponudi na našem tržištu. Novi model je kreacija BYD-a (Build Your Dreams), trenutno najjačeg kineskog proizvođača električnih vozila koji je prije mjesec dana stigao na hrvatsko tržište, a njegova premijera održana je istodobno u na svim važnim europskim tržištima.

Unatoč duljini od svega 3,99 metara, vozilo nudi međuosovinski razmak od 250 cm, što uz širinu od 172 cm i visinu od 159 cm osigurava okretnost u gradskim uvjetima. Auto je registriran za četiri osobe, dok prtljažnik nudi osnovnih 308 litara, proširivih na 1037 litara preklapanjem stražnjih sjedala. Tijekom testnih vožnji u Zagrebu u naš Dolphin Surf su se bez problema "ugurale" četiri odrasle osobe od kojih su dvije bile više od 190 centimetara, što znači da je prostranost i više nego solidna za automobil koji je manji od većine gradskih auta B segmenta na tržištu.

Vanjski dizajn je moderan i razigran, a unutrašnjost kombinira crnu i sivu boju, uz sjedala presvučena umjetnom kožom već u osnovnoj opremi. Većina plastike u kabini je tvrda, no ima i profinjenijih materijala, dok se kvaliteta izrade doima vrlo dobrom. Serijska oprema uključuje malenu digitalnu instrumentnu ploču, rotirajući 10,1-inčni središnji zaslon s najnovijim korisničkim sučeljem, Apple CarPlay i Android Auto podrškom te intuitivnim glasovnim upravljanjem ('Hi BYD'). Tu su i praktične opcije poput otključavanja vozila NFC pametnim telefonom ili satom, kao i povezivost s BYD mobilnom aplikacijom za daljinsku kontrolu klima uređaja.

Dolphin Surf temelji se na e-Platform 3.0 i koristi prvi 8-u-1 električni sklop u masovnoj proizvodnji. Taj sustav integrira sve ključne komponente električnog pogona u jednu cjelinu, čime se optimizira prostor i povećava učinkovitost – osobito važna za kompaktna vozila. Pogon je prednji, slabije verzije pokreće motor snage 88 KS, dok top izvedba koristi neobično snažan motor za ovakav tip automobila. Naime, on ima čak 156 KS što malom BYD-u omogućava da do 100 km/h stigne za 9,1 sekundu. Slabijoj verziji, ovisno o bateriji za isti sprint treba 11,1, donosno 12,1 sekundi.

Dolphin Surf dostupan je u tri razine opreme – Active, Boost i Comfort – koje ujedno određuju i veličinu ugrađene Blade LFP (litij-željezo-fosfatne) baterije. Početna Active verzija uključuje bateriju kapaciteta 30 kWh, dok su Boost i Comfort opremljeni većom baterijom od 43,2 kWh. Manja baterija omogućuje WLTP kombinirani doseg od 220 km, a veća, ovisno o motoru, do 322 km u mješovitoj i do 507 km u gradskoj vožnji. Uz mogućnost brzog punjenja snagom do 65 kW za manju i 85 kW za veću bateriju, 10 do 80 posto kapaciteta se može napuniti za otprilike pola sata. Sve tri verzije mogu se puniti i AC strujom snagom do 11 kW.

Dolphin Surf serijski dolazi u upečatljivoj Lime Green boji, dok se za dodatnih 650 eura mogu birati Ice Blue, Apricity White i Polar Night Black. Active model dolazi na 15-colnim čeličnim naplatcima, dok Boost donosi 16-colne alu naplatke, automatske brisače i električno podesivo vozačevo sjedalo. Top-model Comfort uz snažniji motor nudi i 360° kameru, premium audio sustav, grijanje prednjih sjedala, bežično punjenje mobitela, zatamnjena stražnja stakla, kao i automatska LED svjetla.

Osnovna Active verzija (30 kWh, 88 KS) košta 19.490 eura, Boost verzija s većom baterijom i istom snagom (43,2 kWh, 88 KS) košta od 22.990 eura. Verzija Comfort s najbogatijom opremom, baterijom od 43,2 kWh i motorom od 156 KS nudi se za 25.990 eura.

Na kratku testnu vožnju gradskim ulicama izvezli smo top verziju koja pruža zaista dobre performanse i prilično udoban ovjes koji nije previše sklon naginjanju. Upravljač nije previše izravan, no za više dojmova iz vožnje i procjenu realnog dosega morat ćemo pričekati opsežniji test.

BYD Dolphin Surf dolazi s jamstvom od 6 godina ili 150.000 km na vozilo, 8 godina ili 200.000 km na bateriju i 150.000 km na elektromotor. Prve isporuke na hrvatskom tržištu kreću u lipnju, a BYD je već najavio snažnu prisutnost u Hrvatskoj uz razvoj servisne mreže i skladišta dijelova u Mađarskoj.