Vrijeđali ju jer je rekla: Odgajali su me da se brinem o suprugu

Djevojka Brylea Kay ponosno je na svom Twitteru objasnila kakva supruga jednog dana želi biti. Napisala je da se želi brinuti o svom suprugu, a njezina objava brzo je postala hit te je pokrenula žustru raspravu.

- Možete reći da sam staromodna, ali odgajali su me da se brinem o svom suprugu. Kad dođe kući dočekat će ga hrana, prat ću njegovu radnu odjeću, brinuti se da je budan za posao sljedeće jutro, paziti da ga svaki dan nakon posla dočeka čista kuća... Točno takva žena želim biti - izjavila je Brylea.

call me old fashioned, but i was raised to take care of my husband



make his plate every night, wash his work clothes for him, make sure he’s up for work the next morning, always have a clean house for him to come home to, etc.



and that’s exactly wife i will be