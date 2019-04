Vrijeđali ju zbog urođene mane: Sada sam poput superjunakinje

Djevojčica se rodila bez lijeve podlaktice zbog poremećaja tijekom trudnoće.

- Dijete se u maternici nakon začeća nalazi u dvije ovojnice. To su tzv. amnion i horion. Horion se odmah prilijepi za maternicu, a amnion lebdi u amnijskoj tekućini. Ako se ta ovojnica omota oko ručice, može toliko stegnuti tkivo da prestane kompletan protok krvi za taj dio tijela i on zbog nedostatka cirkulacije odumre. To se kod nas zove sindrom amnijskog tračka. Nije riječ o čestoj pojavi, ali ona je u trudnoći moguća i imala sam više takvih trudnica. To se može dogoditi uglavnom u ranijoj trudnoći uglavnom u prvom tromjesečju, do 15. ili 16. tjedna trudnoće. Stanje se ne može spriječiti, a iz takvih trudnoća rađaju se djeca s invaliditetom - pojasnila nam jedna od vodećih hrvatskih ginekologinja i opstetričarki, prof.dr.sc Višnja Latin.

Foto: Profimedia

Iz takve se trudnoće rodila i malena Lottie. Njezina podlaktica završava ispod lakta i sužava se prema zglobu, pa su je okrutni vršnjaci zvali "zmijska ruka". Djevojčica je na protezu čekala tri godine, a ovog siječnja konačno je dobila umjetnu ruku u rozoj i žutoj boji, i to besplatno.

Curica sada svojom novom rukom može bacati loptu, igrati se lutkama i crtati. Njezina mama Michelle Dale (47) oduševljena je.

- Ona se osjeća kao superjunakinja i samopouzdanje joj je jako poraslo. Meni i Nathalie, Lottinoj drugoj majci, bilo je jako važno da smo se prijavile za protezu jer ne želimo da malena živi s izrugivanjem vršnjaka kako bude odrastala. Nadamo se i da će joj se razviti mišići dovoljno da se ne razlikuju od onih na zdravoj ruci. Sada se konačno u igri s lutkama može služiti objema rukama, držati papir dok se igra bojicama, a može i podizati lakše predmete poput tetrapaka mlijeka. Obožava se igrati s mlađim bratom i čak uživa u kućanskim poslovima - kazala je Michelle.

Protezu su izradili u humanitarnom timu Team UnLimbited.

- Bila je jako uzbuđena kad je krenula u vrtić, a mogućnost da odgajateljicama napiše što želi za ručak dirnula ih je do suza. Vršnjaci pak misle da je njezina proteza jako "cool" - kazala je Michelle.

Foto: Profimedia.hr

Zbog njezina invaliditeta, osim što su je zadirkivali vršnjaci, često su i odrasli buljili u njezinu ruku. Mama prepričava kako su je djeca nazivala "zmijskom rukom", a bilo je situacija da su je okružili u parku te navlačili. Unatoč svemu što je prošla, Lottie je prihvatila svoju situaciju.

Foto: Profimedia.hr

- Tek je nedavno počela zapitkivati zašto je drugačija i kako to da njezin mlađi brat Ruben ima dvije ruke, a ona nema. U tim situacijama je podsjetimo da je zbog svog stanja još posebnija i da je nikad nećemo prestati voljeti zbog toga. Objašnjavamo joj da se svi rađamo drugačiji i ukazujemo da postoje ljudi koji nemaju noge, neki imaju crvenu kosu, drugi imaju plave oči - pojasnila je mama. Iako su oduševljene novom protezom, Lottieine majke uviđaju da će joj trebati nove kako djevojčica bude rasla. Nadaju se da će cijene postati pristupačnije kako bi sljedeću mogle same kupiti, jer ovu su dobile uz pomoć humanitarne akcije.

Stručnjaci iz Team UnLimbited sami dizajniraju, izrađuju i printaju 3D šake i ruke besplatno. Elektrodama iz lakta Lottie će moći pokretati i šaku, a ne samo cijelu podlakticu. Do sada je tvrtka Team UnLimbited od 2015. godine od kad postoje, izradila stotinjak uređaja za ljude u dobi od četiri do 70 godina diljem Ujedinjenog Kraljevstva.