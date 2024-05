Hrvatski stručnjaci o bioničkim protezama: Postat će standard

Bioničke proteze umjesto amputiranih ruku ili nogu još se nigdje u svijetu ne mogu ostvariti u potpunosti na teret javnog zdravstvenog sustava, no to je budućnost o kojoj ćemo sigurno uskoro razgovarati. S obzirom na ubrzani napredak umjetne inteligencije i tehnologije, to će sigurno omogućiti njihovu jeftiniju proizvodnju i rekao bih da bi one već za 5 godina mogle postati standard. Prema informacijama kojima raspolažem, javni sustavi sada ih pokrivaju isključivo u slučaju višestrukih, ili obostranih amputacija udova (obje ruke ili obje noge), kada pacijent pristaje na eksperimentalno testiranje, a i tada cijeli trošak najčešće ne ide na teret zdravstvenog sustava, nego dijelom i na trošak fondova koji podupiru istraživanja. U Hrvatskoj zasad ta mogućnost ne postoji, kaže prof. dr. sc. Neven Kauzlarić, ortoped koji je donedavno bio dio tima Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, KBC Zagreb, komentirajući slučaj britanskog zastupnika u Parlamentu, konzervativca Craiga Mackinlaya koji je samog sebe nazvao prvim 'bioničkim zastupnikom'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.