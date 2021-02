S obzirom na epidemiološke mjere, donosimo vam pregled mogućih izleta koje uglavnom čine izlete na otvorenom kako bi zaštitili sebe i najmilije. Hrvatska ima brojne dragulje koje je šteta propustiti.

Na manje od sat vremena vožnje od Zagreba maknut ćete se u jedan potpuno drugi svijet. Dvorac je otvoren za razgledavanje, ali najveću čaroliju čini sama priroda i šetnja oko jezera. Uživajte!

U koje god doba godine posjetili Rastoke, mjesto na kojemu se spajaju Korana i Slunjčica, ostat ćete oduševljeni ljepotama slapova, vodopada, suživota kućica, mlinica i vode.

Ako vam treba odlazak u prirodu, a iz Zagreba ste i okolice, ili želite istražiti ovaj kraj, nepregledna šuma sa svojim dobro utabanim stazama pružit će vam potreban mir.

Trenutno je aktualan vikend program, a idealan je za sve koji žele uživati u prirodi. Ulaznica za vikend program stoji 50 kuna po osobi, a u cijenu su uključene šetnje pješačkim stazama, vožnja čamcima i u oltimer traktoru, priče o bijeloj rodi ili razgledavanje sela Čigoč, ovisno o tome što odaberete.

Teško je biti u blizini Ogulina, a ne prošetati kraj Sabljaka. Mnogi ga zovu i ogulinskim morem zbog svoje veličine, a zimi ponekad zna i 'pocrniti' zbog velikog jata crnih liski.

Smješten je na području Vrbovskog, a dužina staze od izvora Kamačnika do ušća iznosi 6,3 km. Pješačka staza vodi rubom stijene, i brojnim mostovima sagrađenim iznad potoka.

Prirodni rezervati u blizini Skrada idealno su mjesto za sve željne istraživanja prirode. Kanjon Vražji prolaz smatra se najljepšim u Gorskom Kotaru, a dug je 800 metara. Zeleni vir je stijena visoka 70 metara s koje se obrušavaju dva potočića, a krije špilju s izvorom.

Vikendom je otvorena do 14 sati, a u neposrednoj je blizini autoceste Rijeka-Zagreb. Ima šest etaža od kojih su četiri uređene za posjetitelje.

Jeleni, ovce, ljame i magarci uz žuboreće potočiće sa strane oduševit će sve mališane, ali i njihove roditelje. Ogromna površina za šetnju ispunit će vam jedan dan u vikendu.

Izlet u zelenilo Slapničke drage kreće iz Medven drage, mjesta 40 km udaljenog iz Zagreba. Sama dolina duga je 10 km, a cijelim putem prati vas rječica.

Predivan vidikovac s kojeg pogled seže na 4 države - Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Slovačku

Sastoji se od devet labirinta od kojih svaki ima drugačiji naziv i značenje. To su Labirint moći, Labirint osjećaja, Labirint energije, Labirint povezanosti, Labirint mudrosti, Labirint ljubavi, Labirint života i smrti, Labirint preobrazbe, Labirint slobode.

Smješten je u sklopu perivoja oko istoimenog dvorca u naselju Marčan, općina Vinica, Varaždinska županija. Ima površinu od oko 64 hektara te više od 100.000 primjeraka drveća, grmova, povijuša i cvijeća.

Nalazi se u općini Donja Voća, 20-ak km od Varaždina, a do nje se dolazi kroz duboku usku dolinu potoka Šokot, te kratkim usponom uz sjeveroistočnu padinu.

Ponovno je otvorena za posjetitelje od 21. veljače, a definitivno je mjesto koje bi svatko trebao posjetiti.

Park šuma dio smještena je usred Papuka koju krase dva jezera i vodopad.

Nakon ulaza posjetiteljima se nude 4 programa obilaska, različita po duljini i težini ture te procijenjenom vremenu potrebnom za obilazak. Tako vaš obilazak može trajati 2 do 3 sata, ili čak do 6 sati za 8 kilometara staze. Na stranicama NP Plitvičkih jezera možete provjeriti detalje o svakoj stazi te izabrati opciju koja vam najbolje odgovara. Obzirom na karakteristike terena, preporučeno je imati odgovarajuću odjeću i obuću, kao i zaštitu od kiše i/ili sunca, odnosno odjeću koja je primjerena za planinarenje.

Početak staze blizu je planinarskog doma Zavižan, a vodi preko prijevoja Veliki Alan i nastavlja se do Oštarijskih vrata. Staza je duga 57 kilometara, a nazvana je po projektantu Anti Premužiću (1889. – 1979.), inače poznatom graditelju putova i staza po Velebitu.

Na ulazu u Park, u Krasnom, nalazi se Kuća Velebita, informacijski centar za posjetitelje. Postav 'Kuće Velebita' proteže se na četiri etaže i obuhvaća nekoliko tematskih cjelina koje se međusobno isprepliću, kako bi se posjetiteljima što bolje pokazalo bogatstvo Velebita, njegova raznolikost te kulturna i prirodna vrijednost.

Moguće ga je posjetiti od jutra do mraka, no najbolje vrijeme za posjet je tijekom ranog prijepodneva (iza 9 ujutro), odnosno tijekom kasnog popodneva (do 20 sati), posebno tijekom toplih i lijepih dana.

Jedna od najljepših uvala na hrvatskoj obali, uvala Zavratnica dugačka je oko 900 metara a široka između 50 i 150 metara, ovisno o tome u kojem ste dijelu. Zavratnica je, zapravo, potopljena bujična dolina s kanjonskim liticama visokim oko 100 m metara. Uvala izgleda čudesno i doista se isplati posjetiti je.

Gradnji šetališta pristupilo se kako bi se zaustavilo daljnje propadanje stijena zaljeva tijekom velikih kiša i bujica, zbog čega su na kaskadama i terasama posađeni su čempresi, alpski bor, smokva, crnika i drugo drveće. Zavratnica je danas stanište 129 biljnih vrsta, od čega je oko 100 njih autohtono. Zbog svojih prirodnih vrijednosti još 1964. god proglašena je zaštićenim krajolikom, a od 1981.god sastavni je dio Parka prirode Velebit.

Poučna staza Terezijana obuhvaća tri kilometra stare austro-ugarske ceste Terezijane, koja je preko Velebita povezivala tadašnje pukovnijsko središte Gospić sa lukom Karlobag. Do staze ćete najlakše doći kod sela Baške Oštarije, naselja koje je oko 20 kilometara udaljeno od Gospića, na putu prema Karlobagu.

Grabovača je brdo na 770 m nadmorske visine, oko 2,5 kilometra od središta Perušića. Park čini šest špilja i jedna jama, od čega su čak tri špilje na popisu zaštićenih nacionalnih geomorfoloških spomenika prirode.

Do jezera se dolazi iz smjera Kosinja kroz selo Mlaku, pješačkom planinarskom stazom iz smjera sela Kaluđerovac, ili se do njega možete spustiti čamcem, velebnim kanjonom Like iz smjera Kaluđerovca. Riječ je o pravoj oazi mira i tišine, te izvorne ljepote prirode, koja pruža nezaboravan doživljaj.

Riječ je o kompleksu tradicijskih građevina koji je dobio niz nagrada na domaćoj i međunarodnoj razini. Zanimljivo je da se vlasnik mlina na obnovu kompleksa odlučio nakon što je ostao bez posla, odlučivši obnoviti zanat kojim su se bavili njegov otac i djed. Mlinica melje sve, od ječma, kukuruza, pšenice i raži do zobenog ili pirovog brašna. Žitarice možete donijeti i sami, iako ih na imanju proizvode i sami.

Senj je najstariji gradić na gornjem Jadranu, utemeljen prije otprilike 3000 godina, na brdu Kuk. Sadašnje naselje nalazi se podno obronaka Kapele i Velebita. Simbol grada je Tvrđava Nehaj, poznata i pod nazivom 'Kula Nehaj', koja se nalazi na brdu Trbušnjak.

Tvrđavom upravlja Gradski muzej Senj, a ako ste u blizini, svakako se isplati posjetiti i njegovu postavu. Nalazi se u palači obitelji Vukasović, koja je bila jedna od najuglednijih senjskih obitelji, poznatoj i kao 'kuća Marije Terezije'. Građena je na prijelazi između 14. i 15. Stoljeća i predstavlja vrhunski objekt arhitekture grada Senja. Više puta je dograđivanja i pregrađivana, pa je danas primjer kombinacije elemenata gotike, renesanse i baroka.

Šibenik

Ugledne britanske novine The Guardian, 2018. godine proglasile su Šibenik najboljim gradom za život uz more u južnoj Europi, pa vrijedi prošetati njegovim ulicama i udahnuti dašak te ljepote. Svakako vrijedi posjetiti obnovljene tvrđave Sv. Mihovila i Tvrđavu Barone, a možete prošetati i do Tvrđave sv. Nikole koja je na moru. Za vrijeme oseke se lako može doći do nje. Šetnica sv. Ante također je izvrstan način da provedete vikend. Na području grada i u okolici ima ih čak 11, a među njima je i Gradina, u Drnišu, na uzvisini iznad kanjona Čikole. Pogled s utvrde na grad i planinu Prominu doslovno oduzima dah.

Ne toliko razvikano, ali predivno mjesto. Pješačka staza Goriš-Torak duga 2950 metara vodi vas do vidikovca u Krnićima Gornjima s kojeg puca pogled na sutok Krke i Čikole te na okruglasto jezero (koje to zapravo nije) Torak. Riječ je o prirodnom fenomenu i zapravo se radi o izvoru, pa ga zbog okruglog oblika nazivaju jezersko vrelo.



Na koji god ulaz ovog parka da uđete, a ima ih ukupno pet, nećete pogriješiti. Uživajte u prekrasnoj prirodi!

Vrela Cetine obuhvaćaju izvore rijeke Cetine čiji tok obuhvaća oko 100 kilometara duljine, nakon čega se kod Omiša ulijeva u Jadransko more. Među brojnim izvorima, ističu se tri velika - Vukovića vrilo (najzapadnije), Batića vrilo (u sredini), i Veliko vrilo (najistočnije), poznato i kao Glavaš. Izvori se sjedinjuju u Peručkom jezeru, odakle Cetina punom snagom nastavlja tok prema Jadranu. Vrela Cetine zaštićeni su hidrološki spomenik prirode još od 1972. godine.

Uz tok Cetine, na putu od Glavaša prema Vrlici nalazi se i crkva sv. Spasa, jedan od najvažnijih hrvatskih spomenika iz ranog srednjeg vijeka, odnosno predromanike. Crkva je, osim po impresivnim konturama, znamenita po velikoj starohrvatskoj nekropoli koja je okružuje.

Opisuju ga kao grad romantike i ljubavi, pa ako imate vremena, šteta je ne zaustaviti se i ne prošetati njegovim prekrasnim ulicama. Pogotovo ako imate vremena u predvečerje, kad biste mogli vidjeti i najljepši zalazak sunca na svijetu. U međuvremenu, možete zastati kod zadarskih orgulja, pa poslušati pjev mora koje udara u obalu u rano proljeće, što bi vam moglo dati energije za to da lakše dočekate prve slobodne sunčane dane.

Večka kula, smještena na rubu Večkog polja, pripada nizu mletačkih utvrda koje su tijekom 16. stoljeća podignute u Podvelebitskom kanalu radi obrane od Turaka. Pretpostavlja se da je pripadala srednjovjekovnom selu Veče (Veche) koje se prvi puta spominje 1508. godine. Selo se nalazilo na području današnjeg mjesta Seline.

Položaj kule uz rub Večkog polja imao je strateški značaj jer je omogućio nadziranje plovidbe Podvelebitskim kanalom. Večka luka spominje se u drugoj polovici 17. stoljeća kao glavna luka za izvoz drva posječenih u Paklenici, a uz nju i ruševina i napuštena Večka kula. O Večkoj kuli ispričane su mnoge legende, a najčešće se može čuti Legenda o kralju Pasoglavu.

Dakle, bio jednom kralj koji je imao pasju glavu, a ljudsko tijelo… Dalje istražite sami!

Nije ga lako pronaći, no svi koji su si dali truda ostali su bez daha zbog ljepote krajolika. Do Kudinog mosta spuštate se kozjom stazicom do prekrasne krške zelene rijeke preko koje je sazidan most. Legenda kaže da ga je sagradio Kude zbog svoje velike ljubavi koja je živjela s druge strane rijeke prije 200 godina, odnosno na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće.

Nalazi se na području Obrovca i do njega vam iz Zadra treba nešto više od sat vremena. U blizini je i srpski manastir Krupa iz 1317., a kraj njega još jedan tok rijeke Krupe s izletištem.

Vransko jezero je najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, koje je vrlo bogato riječnom ribom.

Uz prethodno ishođenu dozvolu ovdje možete baciti i udicu. Također, zanimljivo je izletište za ljubitelje ptica, jer je područje Parka važno odmorište i hranilište za cijeli niz europskih ugroženih ptičjih vrsta, dok na zimovanje redovito dolazi više od 100.000 ptica vodarica. Može se biciklirati, postoji adrenalinski park i edukativne šetnje za djecu i odrasle s vodičima.

Imotski je jedan od najslikovitijih gradova u unutrašnjosti Dalmacije, nalazi se u zaleđu Biokova, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Grad je pun starinskih dalmatinskih kamenih kuća koje mu daju pravi mediteranski šarm. Nad gradom se nadvija tvrđava Topana iz 10. stoljeća koja svjedoči o burnoj prošlosti. S tvrđave se pruža pogled na simbol grada Modro jezero, ljetno kupalište i slikovitu šetnicu idealnu za slobodno vrijeme. U blizini je i Crveno jezero - najdublje krško jezero u Europi.

Izvor vode i plodno tlo kaštelanskog polja osigurali su idealne uvjete za pokretanje Biblijskog vrta, kraj crkve Gospe od Špiljana, poznatije kao crkva Gospe Stomorije, koji je utemeljen u čast prvog dolaska pape Ivana Pavla II. u Hrvatsku. U Biblijskom vrtu već stoljećima rastu platane, masline, smokve, vinova loza i biljke koje se spominju u Bibliji. Predanošću zaljubljenika u prirodu zasađene su još mnoge druge vrste kao npr. Judino drvo, lovor, akcija, začinsko i mirisno bilje i dr.

Ako do sada niste imali priliku svjedočiti samom događaju, možete posjetiti muzej Sinjske alke i zaroniti u samu srž bogate tradicije koja se ne nalazi bez razloga na UNESCO-vom popisu nematerijalne svjetske baštine u Europi.

Jadro je tipična krška rijeka kratkog toka, ali bogata vodom, pa napaja Split, Kaštela i Trogir. Ulijeva se u more i nije u kontaktu ni s jednim drugim vodotokom, pa ta izolacija utječe na stvaranje endema. U Jadru se razvila mekousna pastrva, a uz obalu raste rijedak močvarni čempres. Jadro pruža sjajan ambijent za sve izletnike pogotovo ako se krene iz Solina prema izvoru rijeke, put će voditi kroz šetnice, a kasnije i kroz planinarske putove. Zbog njena značenja i događaja iz starohrvatske povijesti, naziva ju se i hrvatskim Jordanom.

Posjed Meneghello pravi je botanički vrt, od Hvara udaljen 15 minuta vožnje brodom. U njemu rastu stotine vrsta biljaka koje su vlasnici godinama donosili s raznih strana svijeta. Ako ste na Hvaru, nemojte propustiti šetnju Starim Gradom, gradićem koji će ove godine proslaviti svoj 2405. rođendan. Starogradsko polje i stara gradska jezgra od 2008. godine su na popisu zaštićene UNESCO-ve baštine i svakako ih vrijedi obići.

Pustinja Blaca iz 16. stoljeća, nekad slavna glagoljaška pustinja, a kasnije i zvjezdarnica, nalazi se na istočnom obronku doline na južnoj strani Brača između Bola i Milne i jedinstven je spomenik na našoj obali. Podignuta je na brdu, na strmoj i visokoj litici, udaljena 3,5 km od mora. Započela je kao kamenjem ograđena pećina, a pustinjaci su s vremenom nadograđivali prizemnice različitih namjena (kuhinje, podrumi, peći i sl.). U doba blagostanja građene su raskošne višekatnice.

Nekada važno središte Ilira i metropola rimske provincije Dalmacije, današnja Salona predstavlja vrijedan arheološki lokalitet. Tek 6 km udaljena od Splita, stara Salona omiljeno je izletište Splićana, ali i brojnih turista. Ostaci ovog antičkog grada veoma su dobro očuvani i svjedoče o životu još iz 2. stoljeća prije Krista. Stara gradska jezgra, zidine i kule, nekropole, monumentalni amfiteatar, terme i svetišta prikazuju sliku pravog rimskog antičkog grada i načina života prije Krista.

Dubrovnik

Ako ga do sad niste posjetili, ili jednostavno želite opet - sad je idealno vrijeme za to. Vrijeme je lijepo, turista i gužve nema, pa sve možete razgledati u miru.

Među draguljima koje vrijedi posjetiti dok ste u Gradu je muzej Franjevačkoga samostana, s inventarom apoteke Male braće iz 1317.godine i djelima Dubrovačke slikarske škole 15. i 16. stoljeća.

Stonske zidine čija je izgradnja započe po dolasku Stona u vlast Dubrovčana, predstavljaju najdulji fortifikacijski sklop u Europi. Uz poljoprivredu, vinogradarstvo i maslinarstvo, ovaj je kraj nekada bio poznat po solanama, koje i danas imaju veliku važnost za gradić i nezaobilazan su detalj u turističkom obilasku. Osim što se ovdje lokalno stanovništvo opskrbljivalo solju, stonska sol bila je jedan od glavnih izvoznih artikala Dubrovačke Republike, koja je njome trgovala po čitavom Balkanskom poluotoku, a prihodi od soli bili su visoki.

Otprilike točno na pola puta auto-cestom između Splita i Dubrovnika leži šest međusobno povezanih i jedno potpuno odvojeno jezero, koja zajedno tvore Baćinska jezera.