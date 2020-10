Dijamant je dobio ime u \u010dast svog prethodnog vlasnika, Sir Philipa Oppenheimera. Oppenheimeri su generacijama bili lideri u industriji dijamanata, a Sir Philip je odabrao bilo koji dijamant koji je \u017eelio. Ovaj primjerak izuzetan je radi savr\u0161ene nijanse, besprijekornih proporcija i nevjerojatnog pravokutnog oblika.

<p>Najskuplji dijamanti i dragulji prodani na aukciji u kući Christie's uključuju rijetke komade nakita koji dolaze od kraljevskih obitelji i privatnih kolekcionara.</p><h2>1. Oppenheimer plavi dijamant - 370 milijuna kuna</h2><p>Dijamant je dobio ime u čast svog prethodnog vlasnika, Sir Philipa Oppenheimera. Oppenheimeri su generacijama bili lideri u industriji dijamanata, a Sir Philip je odabrao bilo koji dijamant koji je želio. Ovaj primjerak izuzetan je radi savršene nijanse, besprijekornih proporcija i nevjerojatnog pravokutnog oblika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fascinantan život Karla Lagerfelda</strong></p><h2>2. Blue Belle of Asia - 110 milijuna kuna</h2><p>Blue Belle of Asia, težak 392,52 karata, četvrti je najveći plavi safir u povijesti nakita. Ovaj je safir trebao biti uručen kraljici Elizabeti, supruzi kralja Georgea VI. i majci kraljice Elizabete II, na dan njezina krunidbe u svibnju 1937.</p><p>No, nestao je u privatnim rukama, što je desetljećima bio misterij. Na koncu se pojavljuje 2014. godine na aukciji, kao vlasništvo privatnog kolekcionara. Radi cijene postaje najskuplji safir i najskuplji kamen u boji prodan na aukciji.</p><h2>3. La Peregrina biser - 76 milijuna kuna</h2><p>Savršeni biser oblika kruške pronađen je na obali Paname davne 1576. godine, da bi ga ubrzo kupio Filip II. Španjolski. Stoljećima je bio u rukama kraljevskih obitelji, a 1969. godine svojoj supruzi Elizabeth Taylor za 37. rođendan kupio ga je glumac Richard Burton, za oko 250.000 kuna.</p><p>Biser je potom smješten u Cartier ogrlicu, koju je glumica često nosila na premijere. Na aukciji u kući Christie's ogrlica se pojavljuje 2011. godine, kad je i prodana za vrtoglavih 76 milijuna kuna. Procjena je bila mnogo niža te je u to vrijeme La Pelegrina postao najskuplji biser na svijetu.</p><h2>4. Dijamantni prsten najveće čistoće - 13 i pol milijuna kuna</h2><p>Veličanstveni prsten od 28,86 karata krasi iznimno rijedak dijamant, radi specifičnih karakteristika.</p><p>Naime, takvih primjeraka ima manje od dva posto svih dijamanata, a to znači da su izuzetno čisti, bez tragova dušika koji mijenja boju. Posljedica toga je iznimna optička prozirnost.</p><h2>5. Hancock Red dijamant - 5 milijuna kuna</h2><p>U travnju 1987. godine Christie's je ponudio vrlo mali dijamant, težak 0,95 karata, no posebnost je bila njegova karakteristična crvena boja. Naime, upravo je njegova nijansa izuzetna rijetkost, piše<a href="https://www.christies.com/features/10-jewels-that-created-auction-history-and-changed-the-market-9549-3.aspx"> Christie's.</a></p>